עם בוקר התחדשו החיפושים אחרי הנער שנסחף אתמול בשיטפון ליד מודיעין עילית. "מפלס המים ירד קצת, כרגע הצוותים מחולקים מחדש לגזרות סריקה והם יתחילו בחיפושים מחדש"

עם בוקר התחדשו החיפושים אחרי הנער ממודיעין עילית שנסחף לנחל מודיעין סמוך לעירו.

"הבוקר סיימנו חיתוך מצב", אומר דובר כבאות והצלה יו"ש לסרוגים, "מפלס המים ירד קצת, כרגע הצוותים מחולקים מחדש לגזרות סריקה והם יתחילו בחיפושים מחדש".

שני נערים, נקלעו לשיטפון בתוך אפיק הנחל. אחד הנערים הצליח להיחלץ בכוחות עצמו ולצאת מהמים, וסיפר לכוחות ההצלה כי חברו ניסה לצאת מהנחל גם הוא, אך לא הצליח ונסחף בזרם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . WhatsApp Video 2026 01 13 At 16.02.56

בשל מורכבות האירוע ותנאי השטח, הוזנקו למקום צוותים נוספים ממחוז יהודה ושומרון וכן לוחמי יחידת "להבה" – היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה. הכוחות סרקו את גדות הנחל ואת תוואי הזרימה במרוץ נגד הזמן, כשלאורך כל הזמן קיים חשש כבד לחייו.

לקראת חצות הופסקו החיפושים והם התחדשו כאמור, עם בוקר, בתפילה למצוא אותו בחיים.

ברשות הכבאות וההצלה שבים ומזהירים את הציבור מפני הגעה לאפיקי נחלים בזמן שיטפונות, שכן מדובר בסכנת חיים ממשית גם עבור מי שנמצא על גדות הנחל.