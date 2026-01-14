גורמים בארה"ב מדווחים כי במהלך היום יכריז הנשיא טראמפ על מעבר לשלב ב' של העסקה בעזה – הקמת מועצת השלום, וזאת למרות שגופתו של רן גויאלי הי"ד עוד לא הוחזרה

למרות אי קיום ההסכם מצד חמאס, כשגופתו של החטוף האחרון – רן גויאלי הי"ד – עדיין בעזה, טראמפ צפוי להודיע היום על מעבר לשלב ב' בעסקה.

גורמים בארה"ב אומרים כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להודיע היום על המעבר לשלב הבא בעסקת החטופים – הקמת המועצות שאמורות לפקח על רצועת עזה "ביום שאחרי". מדובר בצעד של הקמת מועצת השלום הבינלאומית והקמת הגוף הממשלתי שינהל את הפלסטינים.

בישראל זועמים על המהלך הזה של טראמפ שמגיע כאמור, ללא החזרת גופתו של גויאלי שנחטפה במתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, אחרי שרן נפל בקרב גבורה מול מחבלים באזור סעד-עלומים. בישראל אומרים כי חמאס יודע היכן נמצא גופתו אבל מעכב את החזרתה ולכן יש לעכב את המעבר לשלב ב' של העסקה עד מילוי הסעיף המרכזי של החזרת כל החטופים.

ביום חמישי נפגש ראש הממשלה נתניהו בלשכתו בירושלים עם ניקולאי מלדנוב, שמיועד לתפקיד מנכ״ל ״מועצת השלום״ ברצועת עזה.

לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, "במהלך הפגישה נתניהו חזר והבהיר כי על החמאס להתפרק מנשקו, וכי רצועת עזה צריכה להיות מפורזת בהתאם למתווה 20 הנקודות של הנשיא טראמפ".