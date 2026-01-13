כבר לא בבית ספר: רומן זדורוב שזוכה בפרשת הרצח של תאיר ראדה, סיים לימודים חדשים והשתתף בסרטון פרסומת למכללה

רומן זדורוב שזוכה בפרשת הרצח של תאיר ראדה, השתתף בסרטון חדש של "מכללת גפן", בו הוא ממליץ על לימודי אינסטלציה בקורס שסיים שם, כך דווח בחדשות 13.

בסרטון שעלה בחשבון הרשמי של המכללה ברשת החברתית טיקטוק, נראה זדורוב אוחז בידו בתעודה הרשמית שקיבל במכללה ופותח: "שלום לכולם, אני רומן, סיימתי קורס אינסטלציה, קיבלתי תעודה וחבר'ה אני ממליץ לכם. אחלה מורים, אחלה שיעורים, וזה מאוד עוזר לכם בחיים שלכם".

נזכיר כי זדורוב שהורשע בשתי ערכאות (מחוזי ועליון) ישב בכלא במשך 15 שנה. בעקבות עתירה לבקשת משפט חוזר, בית המשפט המחוזי בנצרת זיכה אותו מחמת הספק והוא שוחרר. עוד דווח כי זדורוב יקבל כ-17 מיליון שקל מהמדינה כפיצוי על התקופה בה ישב בכלא בטעות.