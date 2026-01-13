גבר בן 62 נרצח הלילה באולם אירועים בחדרה. מהמשטרה נמסר: "המשטרה עצרה לפני זמן קצר חשוד בירי בחדרה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי"

גבר בן 62 נרצח הלילה (שלישי) ביריות באולם אירועים בחדרה. ממד"א נמסר כי לאחר פעולות החייאה, חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותו של גבר בן 62, עם פציעות חודרות.

מהמשטרה נמסר: המשטרה עצרה לפני זמן קצר חשוד בירי בחדרה. במקום אותר גבר פצוע. ראשוני – לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות אירוע ירי בחדרה לעבר גבר שפרטיו טרם ידועים סמוך לאולם אירועים .

שוטרי תחנת חדרה הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.

חובש בכיר במד"א אלימלך מיכאלוביץ וחובש רפואת חירום במד"א יוסף פרידמן סיפרו: "כשהגענו לזירה הקשה ראינו גבר בן 62 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ומיד הבחנו שהוא סובל מפציעות חודרות בגופו ומדימום משמעותי. ביצענו הערכה רפואית ראשונית והבחנו שהוא ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קטלנית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום."