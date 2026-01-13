סעודיה, קטאר ועומאן אמרו לבית הלבן שניסיון להפיל את המשטר האיראני יזעזע את שוקי הנפט ויפגע בסופו של דבר בכלכלת ארה"ב, כך דווח הערב (שלישי) בוול סטריט ג׳ורנל.

 