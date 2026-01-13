סעודיה, קטאר ועומאן אמרו לבית הלבן שניסיון להפיל את המשטר האיראני יזעזע את שוקי הנפט ויפגע בסופו של דבר בכלכלת ארה"ב, כך דווח הערב (שלישי) בוול סטריט ג׳ורנל.
מדינות ערביות כמו סעודיה, קטאר ועומאן, מסרו אזהרה לארה"ב, כי אם היא תפיל את המשטר האיראני – בסופו של דבר הכלכלה של ארה"ב תיפגע
אדרבה
ארה"ב הגבירה את הפקת הנפט ועכשיו מקבלת נפט מונצואלה, ולא צריכה שום נפט ממדינות ערב. ואם איראן תשוחרר מחירי הנפט רק ירדו עוד.21:49 13.01.2026
פלאי
קטאר תומכת באיראן ובחמאס. ביבי מסתדר עם קטאר. אז במי ביבי תומך?22:35 13.01.2026
