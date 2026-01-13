חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 13.01.2026 / 21:34

מדינות ערביות כמו סעודיה, קטאר ועומאן, מסרו אזהרה לארה"ב, כי אם היא תפיל את המשטר האיראני – בסופו של דבר הכלכלה של ארה"ב תיפגע

סעודיה, קטאר ועומאן אמרו לבית הלבן שניסיון להפיל את המשטר האיראני יזעזע את שוקי הנפט ויפגע בסופו של דבר בכלכלת ארה"ב, כך דווח הערב (שלישי) בוול סטריט ג׳ורנל.

