הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס לתקרית החריגה היום ברצועת עזה, בה מחבלים פתחו באש לעבר לוחמי צה"ל, ואמר: "עשרות מנהרות עדיין חוצות את הקו הצהוב"

העיתונאי עמית סגל התייחס היום (שלישי) להודעת צה"ל כי תצפיתניות ירן לעבר מחבלים שפתחו באש לעבר לוחמי צה"ל. בדבריו הוא כתב: "המחבלים יצאו מפיר וחלקם חזרו אליו. עשרות מנהרות עדיין חוצות את הקו הצהוב וזו הערכה ממעיטה".

נזכיר כי דובר צה"ל מסר על פרטי המקרה. "לפני זמן קצר, תצפיות צה"ל זיהו שישה מחבלים חמושים במרחב מערב רפיח סמוך לכוחות צה"ל הפרוסים בדרום הרצועה. מיד לאחר הזיהוי, טנקים הגיעו לנקודה וירו על המחבלים. המחבלים ירו לעבר הכוחות באחד הטנקים והחלו חילופי אש שכללו תקיפות אוויריות במרחב".

עוד נמסר: "עד כה הכוחות חיסלו שני מחבלים. הכוחות ממשיכים בסריקות במרחב אחר המחבלים והאירוע עודנו מתנהל. מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש".