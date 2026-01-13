בית״ר ירושלים הודיעה על השאלה של החלוץ הקולומביאני אפמאמגאסונד גונזאלס. הוא מצטרף למועדון בהשאלה עם אופציה לרכישה עד תום העונה.

גונזאלס (26, 1.89 מ׳), משחק בעמדת החלוץ המרכזי. הוא מצטרף לזרים של הקבוצה שכוללים את מיגל סילבה, בריאן קראבלי, אריאל מנדי, אילסון טבארס, בוריס אינו, סמואל קאלו ולוקה גדראני. הקולומביאני מגיע מסין לאחר שכבש 17 שערים ב-28 משחקים בליגה הסינית ובליגה הבוליביאנית הראשונה בשנת 2025.

גונזאלס הוא הרכש השני של בית״ר ירושלים בחלון ההעברות של חודש ינואר והגיע באמצעות סוכנו של השחקן, רפי אפשטיין. לאחר החתימה אמר: "שמעתי לא מעט על בית"ר ירושלים, על הקהל המדהים ועל המצב של המועדון כרגע. אני שמח להגיע לישראל ולהיות חלק מהמועדון הזה. מחכה כבר לחגוג עם החברים החדשים ועם הקהל. שמח מאוד להגיע לכאן".

מבית"ר ירושלים נמסר כי השחקן מגיע לאחר שצבר ניסיון בליגות הבכירות. במועדון מאמינים כי הוא יוכל לתרום לחלק הקדמי של הקבוצה ולסייע לה בהמשך המאבקים בצמרת הטבלה.

בית"ר ברצף של שישה ניצחונות במקום השני בליגה עם 42 נקודות, מספר זהה למוליכת הטבלה הפועל באר שבע. הצהובים שחורים יפגשו מחר בגביע המדינה את עירוני קריית שמונה. לאחר מכן יפגשו בליגה את הפועל פתח תקווה. מאז 2008 צלחת האליפות לא הגיעה לבירה, העונה זה יקרה?