במהלך כנס באחוזת טראמפ, חתמו שורה מנהיגים אמריקנים על הצהרה להכרה בקשר העמוק בין העם היהודי ליו"ש. בין החותמים: יוסי דגן, ישראל גנץ ואוהד טל

בהשתתפות ראשי המועצות מבנימין ושומרון וחבר הכנסת אוהד טל: מנהיגים אמריקנים בכירים חתמו על הצהרת חיבור לארץ התנ"ך במסגרת כנס "The Jerusalem Prayer Breakfast" שנערך היום (שלישי) במאר-א-לגו שבפלורידה. מאחורי הכנס עומד אלברט וקסלר, שמנהל אותו כבר מספר שנים, במטרה לחבר מנהיגים דתיים ומדיניים דרך תפילה.

ההצהרה מהווה אמירה מדינית חד משמעית מצד מנהיגים בארצות הברית המתייצבים בפומבי לצד מדינת ישראל ומבהירים את מעמדה של יהודה ושומרון כחלק בלתי נפרד ממנה. בין היתר חתמו עליה, ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, יו"ר שדולת ישראל-ארה"ב בכנסת, ח"כ אוהד טל, יוזם הכנס אלברט וקסלר ואישים רבים נוספים.

במסמך עליו חתמו המשתתפים נכתב: "אנו, החתומים מטה, מאשרים את הקשר העמוק והנצחי של העם היהודי לארץ התנ"ך, יהודה ושומרון, לבו הפועם של הסיפור הרוחני של האנושות". עוד נכתב בהצהרה: "במקומות אלו – בבית אל ובשילה, בחברון ובשכם, נשמעה לראשונה הקריאה לצדק, לברית ולחמלה. כאן הילכו הנביאים, כאן נולדו תפילה, אמונה ותקווה".

הכנס, שנערך באחוזתו של הנשיא טראמפ ונחשב לאחד ממפגשי הדגל של ההנהגה האמריקנית פרו-ישראלית, הדגיש את הברית הערכית והמדינית בין ארצות הברית לישראל ואת המחויבות לעמידה ברורה לצד ישראל בזירה הבינלאומית. היוזמה מצטרפת לגל התמיכה הבינלאומי הגובר ביהודה ושומרון, שבא לידי ביטוי לפני כחודש באירוע רחב היקף בשילה הקדומה שבבנימין, בו השתתפו למעלה מאלף פסטורים, מנהיגים ומשפיענים מארצות הברית.

בהצהרה התחייבו החותמים: "אנו מתחייבים לשמור על החיבור לאדמת הקודש הזאת, לחזק את הקשרים עמה, ולהבטיח שהמורשת שנולדה כאן תמשיך להאיר את דרכה של האנושות כולה".

יוסי דגן: אמירה מוסרית ברורה, יו"ש לב הזהות של העם היהודי"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן: "החתימה הזו היא אמירה מוסרית ומדינית ברורה. יהודה ושומרון הן לב הזהות של העם היהודי וחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. לראות מנהיגים אמריקנים עומדים בגלוי לצד האמת ההיסטורית והצדק זו רוח גבית חשובה לעם ישראל ולמאבק על עתידנו. העמידה המשותפת שלנו היא מפתח לניצחון של ישקאל ולניצחון של ארה"ב".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ: "החתימה על ההצהרה היא מסר חד וברור: יהודה ושומרון הן לב הסיפור התנ"כי וחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. זו הצהרה מדינית של מנהיגים אמריקנים שמתייצבים בגלוי לצד ישראל, ומחזקים את הברית הערכית וההיסטורית בין שתי המדינות".

ח״כ אוהד טל, יו״ר שדולת יחסי ישראל-ארה״ב בכנסת: ״סיפור הצלחתה של מדינת ישראל נובע בשורשו מהחיבור שלנו לתנ״ך ולקב״ה. ולכן דווקא מכאן, מאחוזתו של נשיא המעצמה החזקה בעולם, אנחנו מבהירים ומכריזים על מחויבותנו המשותפת לברית הנצחית שבין עם התנ״ך לארץ התנ״ך. זהו יום מרגש וחשוב עבור יחסי ישראל-ארה״ב״