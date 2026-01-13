צה"ל מעלה כוננות לקראת תקיפה אופציונלית של איראן בישראל, כך על פי הדיווח של דורון קדוש. לטענתו: "במספר מערכים של צה״ל הועלתה הכוננות לתרחישים שונים"

הכתב הצבאי דורון קדוש מדווח הערב (שלישי) כי צה"ל מעלה כוננות לקראת תקיפה מאיראן. בדבריו הוא כותב: "במגבלות מה שניתן לומר כרגע, אפשר לדווח: צה״ל מגביר את מוכנותו לקראת תרחישי הסלמה אפשריים מול איראן – במספר מערכים של צה״ל הועלתה הכוננות לתרחישים שונים".

עוד דיווח מיכאל שמש, כי ביממה האחרונה: כחלק מההיערכות הביטחונית – שינויים במערך ההגנה האווירית של ישראל כולל בפריסת כיפת ברזל.

בנוסף, הכתב המדיני ירון אברהם ציין כי גורמים ביטחוניים מעריכים כי לאור ההתפתחויות האחרונות, השאלה היא כבר לא "האם" ארצות הברית תפעל צבאית, אלא רק מתי זה יקרה.

במערכת הביטחון הישראלית חוששים כי במידה שאיראן אכן תותקף על ידי האמריקנים, היא תנסה להפנות את האש נגד ישראל. בכיר במערכת הביטחון מסר לחדשות 12:

"התגובה האיראנית תיגזר מאופי והיקף הפעולה האמריקנית. פעולה מצומצמת לא בהכרח תגרור תגובה נגד ישראל, אבל פעולה רחבת היקף עלולה לייצר תגובה ואנחנו ערוכים לה במגננה והתקפה".

מדינה נוספת מזהירה את אזרחיה באיראן: "ברחו משם"

בישראל נערכים בכל ההיבטים: לא רק בהיבטי מגננה בעורף, אלא גם בפני האפשרות של מתקפה על אינטרסים ישראלים ברחבי העולם, כגון שגרירויות או קהילות יהודיות. רמת הכוננות במקומות האלה – שגרירויות, נציגויות, נמצאת ברמה גבוהה.

ברקע האתגרים הללו, הקבינט מכונס, כשבתוך החדר השרים מקבלים סקירות של גורמי הביטחון והמודיעין באשר לנעשה באיראן ולגבי כל התרחישים שנמצאים על הפרק.