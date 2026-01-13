הכניסות לשטח A לא נפסקות. שני ישראלים נכנסו בטעות לכפר ראבא שבחטיבת מנשה. הם חולצו בידי כוחות צה"ל שהוקפצו למקום

מצה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום, התקבל דיווח על שני אזרחים ישראלים שנכנסו בשוגג לכפר ראבא שבחטיבת מנשה. עם קבלת הדיווח, כוחות צה"ל מחטיבת מנשה וחטיבת הבקעה והעמקים יצרו קשר עם הישראלים, קפצו למרחב והחלו בסריקות בכפר. הכוחות איתרו את הישראלים והוציאו אותם מהכפר בבטחה. צה"ל מדגיש כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק".

לפני כשבועיים שני קטינים בני 7 ו-10 נלקחו על ידי אביהם לשטחי יהודה ושומרון ככל הנראה בעקבות סכסוך בתוך המשפחה, כך דווח בתום חקירה שערכה מספר שבועות ובפעילות משותפת של המשטרה וצה"ל הם נמצאו בכפר פלסטיני, הוחזרו לחיק אימם ואביהם נעצר לחקירה ונכלא.

בסוף החודש הקודם חמישה אירועים דומים התרחשו במשך שבוע. ישראלים חולצו מספר פעמים מאזורים שונים ביהודה ושומרון ביניהם יריחו וטול כרם.