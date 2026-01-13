חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 13.01.2026 / 19:59

עיתונאי חדשות 13, רביב דרוקר, יצא נגד סרטון הבחירות החדש של יו"ר כחול לבן, בו הוא מאשים את רע"מ בעיכוב החלטות ביטחוניות: "הוא בחר לשרוף את המועדון"

תגיות: בחירות 2026, בני גנץ, רביב דרוקר