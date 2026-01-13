העיתונאי רביב דרוקר (חדשות 13) תקף הערב בחריפות את שר הביטחון לשעבר בני גנץ, בעקבות סרטון קמפיין שפרסם האחרון. דרוקר, שפתח את דבריו בנימה אישית, אמר: "לא רציתי לעסוק יותר בבני גנץ. חשבתי בסוף בסוף מדובר בסיפור טראגי על איש טוב, עד הסרטון המבחיל הבא שהוא פרסם הבוקר".
בסרטון המדובר, נראה גנץ כשהוא טוען כי "בשעה האחרונה שוב בוטל הקבינט הביטחוני… בשל התנגדות רע"מ בטענה שלא ישתפו פעולה עם התוקפנות הישראלית".
דרוקר דחה את הטענות הללו מכל וכל והזכיר כי גנץ עצמו שירת כשר ביטחון בממשלה שבה רע"מ הייתה שותפה קואליציונית. "הוא יודע מצויין שהם מעולם לא מנעו, גם לא ניסו ולא יכלו למנוע, שום פעולה ביטחונית", תקף דרוקר, "הוא מכיר מצויין את מנסור עבאס ושיבח אותו לא פעם".
לדברי דרוקר, המניע מאחורי הסרטון הוא פוליטי ונועד לסכל הקמת ממשלה עתידית. "כדי להרוס ממשלת שינוי חדשה הוא החליט לשרוף את המועדון. הוא לא שם את בל"ד בסרטון אלא דווקא את רע"מ. איזה גועל", אמר דרוקר והוסיף בציניות: "כמה ציניות מהאיש שמשחק אותה 'המדינה מעל הכל'".
בסיום דבריו, השתמש דרוקר בפרפרזה על אמרה מפורסמת כדי לתאר את מצבו הפוליטי של גנץ: "ניתנה לו לגנץ הבחירה בין פרישה לבין הסתה. גנץ בחר בהסתה וגורלו יהיה גם פרישה וגם השפלה. מגיע לו".
בתיק
גנץ, יש לך יועצים נוראיים. תשתחרר מהם בהקדם או שלא תזכר לטובה20:19 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זאב
רביב צודק . גנץ צריך לפרוש ולשחרר אותנו מעונשו. הוא הזיק ומזיק . כמו ביבי יצר הנקמה גובר על שיקול דעתו.20:09 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מעל גיל 70, אנשים לא כשירים לפוליטיקה. גם ביבי וגם גנץ וגם אולמרט - עדיף שישתקו!21:01 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בתיק
