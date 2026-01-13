גורם ישראלי טוען כי ישנם בכירים בג'יהאד האיסלאמי שיודעים היכן רן גואילי החטוף האחרון שנותר ברצועת עזה, מוחזק

מקור מדיני התייחס לחיפושים אחר החטוף האחרון שנותר ברצועת עזה, רן גואילי וטוען: "יש בג'יהאד האיסלאמי מי שיודע היכן רן גווילי. מידע שהעברנו מספר פעמים על רן למתווכות גם בעת האחרונה צריך שיהפוך לפעולה אפקטיבית להשבתו".

נזכיר כי בשבוע שעבר דווח כי ארגוני הטרור החלו בחיפושים נוספים סביב רן גואילי וכי בנוסף, ישראל קיבלה מידע "מהותי" על החיפושים.

‏על פי גורם ישראלי, בימים האחרונים הועברו פרטי מידע נוספים למתווכות, זאת בנוסף למידע שנמסר בביקורו האחרון של מתאם השבויים והנעדרים גל הירש בקהיר, מידע שהוגדר על ידי ישראל כ"מהותי" לחידוש החיפושים.

אמש מסר גורם ישראלי נוסף, כי מדובר בסריקות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, שהתבצעו יחד עם הצלב האדום במרחב זייתון. הסריקות התבצעו בידיעה ובתיאום עם מתאם השבויים והנעדרים וצוותו, ובתיאום עם ישראל.