מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס לדיון על המצב באיראן ביום שישי הקרוב – יותר משבועיים אחרי תחילת גל המחאות. שגריר ישראל תקף: "בזמן שהמשטר יורה במפגינים ותולה מתנגדים, הקהילה הבינלאומית גוררת רגליים"

יותר משבועיים אחרי תחילת גל המחאות באיראן, וכמעט שבוע אחרי השבתת האינטרנט ותחילת הדיווחים על ניסיונות הדיכוי האלימים של המשטר נגד המפגינים, מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס ביום שישי הקרוב לדיון חירום על המצב באיראן.

בעקבות הודעת המועצה, שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הגיב בביקרות ותקף את העיכוב בקיום הדיון על הנושא – זאת לאחר עשרות דיוני חירום שכונסו במהירות על המצב בישראל והמלחמה בעזה. "רק אחרי ימים ארוכים של טבח, דיכוי אלים, מאות הרוגים ואלפי פצועים, האו"ם נזכר לדון בנושא" טען. "בזמן שהמשטר יורה במפגינים ותולה מתנגדים, הקהילה הבינלאומית גוררת רגליים".

דנון הוסיף ופנה למפגינים: "לעם האיראני אני אומר: אתם לא לבד. המאבק שלכם לחירות חזק מכל משטר דיכוי".