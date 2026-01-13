ארגון הטרור חיזבאללה פרסם הודעה רשמית המביעה תמיכה מלאה במשטר האיראני על רקע גל המהומות במדינה. לפי הדיווח ב'כאן חדשות', בארגון בחרו להדגיש את המפגנים התומכים בשלטון, שלטענתם מונים מיליוני אנשים שיצאו לרחובות "נגד המעורבות האמריקנית בענייני הפנים של איראן".
בהצהרה זו, חיזבאללה ממשיך בקו הרטורי המאשים את המערב במתיחות הפנימית ברפובליקה האסלאמית. בארגון טוענים כי ישראל וארצות הברית מעורבות באופן ישיר בליבוי ההפגנות נגד המשטר, זאת באמצעות הפעלת קבוצות אנשים קטנות שלדבריהם פועלות בשטח ו"הופכות את ההפגנות לכאוס והרס".
הודעת התמיכה של חיזבאללה מגיעה בניסיון לחזק את הנרטיב של טהרן, המבקש לצייר את המחאה נגד השלטון כקנוניה חיצונית של "האויב הציוני" והממשל האמריקני, ולא כהתקוממות עממית אותנטית. בארגון הטרור הלבנוני מבקשים להבהיר כי ציר ההתנגדות עומד מאחורי הנהגת איראן אל מול מה שהם מגדירים כניסיונות התערבות זרה.
