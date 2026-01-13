רביב דרוקר מגיב למהלך של בני גנץ: "מגיע לו"

בישראל טוענים: הג'יהאד האיסלאמי יודע איפה רן גואילי

מדינה נוספת מזהירה את אזרחיה באיראן: "ברחו משם"

19:43

רק אחרי שבועיים: האו"ם יתכנס לדיון על הטבח באיראן