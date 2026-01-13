הולך רגל כבן 53 נפגע מהרכבת הקלה בשועפאט. הוא פונה במצב קשה עם פגיעת ראש, הרכבת מושבתת בין נווה יעקב – צפון לגבעת המבתר

הולך רגל כבן 53 נפגע מהרכבת הקלה בירושלים בשועפאט. הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב קשה עם פגיעת ראש.

מחברת כפיר נמסר: "נוסעות ונוסעים יקרים! עקב תאונת דרכים באזור שועפאט לא יתקיים שירות רכבות בין התחנות: נווה יעקב – צפון עד גבעת המבתר. הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי בין התחנות: גבעת המבתר עד הדסה עין כרם. עם פינוי המסילות, תשוב הרכבת הקלה לפעילות סדירה לאורך כל הקו האדום. עמכם הסליחה".

עוד באותו נושא כאוס בירושלים: מפגינים חוסמים את הרכבת הקלה 20:05 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

ממד"א נמסר: "בשעה 18:34 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על הולך רגל שנפגע מהרכבת הקלה בדרך שועפאת בירושלים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הדסה הר הצופים, גבר בן 53 במצב קשה עם חבלת ראש."

חובש רפואת חירום במד"א אילון שלר סיפר: "הגענו למקום התאונה וראינו גבר בן 53 כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלה קשה בראשו. הנוכחים במקום סיפרו לנו שהוא נפגע מהרכבת הקלה. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ותוך המשך הטיפול פינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה."

מדוברות איחוד הצלה – מחוז ירושלים נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי להולך רגל (בן 53) שנפגע מהרכבת הקלה ברחוב דרך שועפאת בירושלים". ארי וייס ויוסי ויכלדר חובשי איחוד הצלה מסרו: " לאחר הסיוע הרפואי שהענקנו לו בזירה הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים. בשלב זה מצבו מוגדר קשה".