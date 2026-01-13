לאחר שמוקדם יותר היום דווח כי מעל ל-12,000 מפגינים נהרגו באיראן, כעת חדשות CBS דיווחו כי ייתכן שנהרגו אף 20,000 מפגינים

נראה כי מספר ההרוגים באיראן ממשיך לטפס. היום (שלישי) דווח בחדשות CBS כי לפחות 12,000 מפגינים נהרגו, וייתכן כי אף הגיע ל-20,000.

מוקדם יותר היום פרסמנו בסרוגים, כי גורמי אופוזיציה מתוך איראן, טוענים כי הערכות המתים של המערב "נמוכות להחריד" ביחס למציאות. בעוד שגופים רבים מעריכים בין כאלף לאלפיים הרוגים מתחילת הגל הנוכחי, קבוצות מחאה טוענות למעל עשרת אלפים הרוגים.

על פי בדיקה מקיפה של גוף התקשורת האופוזיציוני Iran International, לפחות 12,000 בני אדם נהרגו במה שמוגדר כגל ההרג הקטלני ביותר בתולדות איראן המודרנית. עיקר ההרג, כך נטען, התרחש במהלך שני לילות רצופים, 8 ו־9 בינואר, בהם כוחות הביטחון פעלו בעוצמה חריגה נגד מוקדי המחאה, ולאחר מכן מיהר המשטר להפיל את רשתות האינטרנט.

אך שוב יחד עם זאת, ישנם דיווחים שטוענים כי המספר גדול בהרבה.