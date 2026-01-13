משרד הבריאות פרסם היום (ג') הודעה דחופה בנוגע לריקול (החזרה יזומה) עולמי נרחב של תרכובות מזון לתינוקות (תמ"ל) ומזון ייעודי של חברת Nestlé העולמית. על פי הודעת מערך הרגולציה במזון, המהלך מתבצע בעקבות "זיהוי אפשרי של הרעלן צרוליד (Cereulide), רעלן המיוצר על ידי החיידק Bacillus cereus באחד מרכיבי המוצר".
במשרד הבריאות מבהירים כי לאחר בדיקה מול הגורמים הרלוונטיים, "נכון לעת הזו המוצרים הכלולים בהחזרה היזומה אינם מיובאים באופן מסחרי לישראל ואינם משווקים בישראל". עם זאת, החשש העיקרי הוא מפני מוצרים שהגיעו לידי הציבור בדרכים אחרות.
הסכנה הבריאותית במוצרים הנגועים משמעותית, במיוחד עבור האוכלוסייה הרגישה ביותר. לפי משרד הבריאות, "הרעלן עלול לגרום להקאות מרובות, בחילות, כאבי בטן והתכווצויות, שלשולים וחולשה, בעיקר בקרב תינוקות".
לאור זאת, המשרד פונה לציבור הצרכנים שרכשו פורמולות או מזון ייעודי של נסטלה בחו"ל או דרך אתרי סחר מקוונים, ומבקש מהם "לבדוק האם המוצר שברשותם מופיע ברשימת המוצרים הכלולים בהחזרה היזומה, ולהימנע מצריכתו". הרשימה המלאה זמינה באתר העולמי של חברת נסטלה.
במשרד הבריאות שבים ומזהירים מפני הסכנות הכרוכות ברכישת מזונות מסוג זה שלא דרך ערוצי השיווק החוקיים והמפוקחים בישראל. במקרה של חשש לפגיעה בריאותית יש לפנות בהקדם לרופא, ומי שמחזיק במוצר הכלול בריקול מוזמן לפנות למוקד "קול הבריאות" בטלפון *5400.
