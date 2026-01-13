יועץ חמינאי מגיב לטראמפ: "אלו שמות הרוצחים של העם האיראני"

"הבחירות יכריעו אם יצחק עמית יהיה ראש ממשלה"

אחרי הריקול הדרמטי: משרד הבריאות בהנחיה לציבור

שימו לב: ימי הפתיחה והסגירה של מערת המכפלה ליהודים ב-2026

דיווח חריג: צה"ל פגע במנחת מסוקים של האו"ם

האיום של ועדת הקונגרס: "שינוי המשטר באיראן - צעד בלתי נמנע"

פניית הפרסה של סעודיה: הסיכוי לנורמליזציה מת רשמית

"ים של אהבה מפריד בינינו": יונתן קונדה ויפתח דקל בשיר תפילה

רז הרשקו לסרוגים: מילדה שעברה חרם עד למדליות אולימפיות

ביקורת בדמוקרטים על יאיר גולן: "לא נשאר לנו מקום להתמודד"