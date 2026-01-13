משרד הביטחון הודיע היום (שלישי) כי רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים מחר, 14/01/26, תרגיל ביטחוני במעבר הבקעה, בין השעות 12:00- 23:00.
כביש 90 ייסגר לתנועה לסירוגין. במהלך התרגיל יישמעו קולות ירי ופיצוצים.
