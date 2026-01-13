דוברות מערת המכפלה פרסמה את ימי הפתיחה והסגירה של המערה כולה ליהודים בשנת 2026 כולל אולם יצחק. הרשימה המלאה:

דוברות מערת המכפלה פרסמה היום (שלישי) את ימי הפתיחה והסגירה של מערת המכפלה ליהודים בשנת 2026. ברוב השנה המערה מחולקת לשניים. עשרה ימים המערה נפתחת רק ליהודים, ובעשרה ימים רק למוסלמים.

הימים בהם המערה תהיה פתוחה רק ליהודים

יום ראשון י"ח בניסן תשפ"ו 5.4.26 – חוה"מ פסח

יום שני י"ט בניסן תשפ"ו 6.4.26 – חוה"מ פסח

יום רביעי כ"ט באב תשפ"ו 12.8.26 – ערב ר"ח אלול

יום שבת א' בתשרי תשפ"ז 12.9.26 – ראש השנה

יום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז 17.9.26 – עשרת ימי תשובה

יום שני י' בתשרי תשפ"ז 21.9.26 – יום הכיפורים – הפתיחה החל מיום ראשון, ערב יום הכיפורים ב15:00

יום שני י"ז בתשרי תשפ"ז 28.9.26 – חוה"מ סוכות

יום שלישי י"ח בתשרי תשפ"ז 29.9.26 – חוה"מ סוכות

יום שבת כ"ב בתשרי תשפ"ז 3.10.26 – מוצאי שמחת תורה, אולם יצחק ייפתח למספר שעות לטובת אירוע הקפות שניות

יום שבת כ"ז בחשוון תשפ"ז 7.11.26 – שבת חיי שרה – הפתיחה החל מיום שישי ב15:00

הימים בהם מערת המכפלה סגורה ליהודים

יום שבת כ"ח בטבת תשפ"ו 17.1.26 (שבת וארא)

יום שישי ג' באדר תשפ"ו 20.2.26

יום שישי י' באדר תשפ"ו 27.2.26

יום שישי י"ז באדר תשפ"ו 6.3.26

יום שישי כ"ד באדר תשפ"ו 13.3.26

יום ראשון כ"ו באדר תשפ"ו 15.3.26 – המערה תיסגר ב08:30 בבוקר ותיפתח למחרת, יום שני החל מהשעה 10:00 בבוקר

יום שישי ב' בניסן תשפ"ו 20.3.26

יום רביעי י"א בסיון תשפ"ו 27.5.2

יום שלישי א' בתמוז תשפ"ו 16.6.2

יום שלישי י"ב באלול תשפ"ו 25.8.26

מדוברות המערה נמסר כי בשל אופי לוח השנה המוסלמי ייתכנו שינויים במועדי הפתיחה והסגירה וכי מומלץ לוודא באופן סופי בסמוך לתאריכים.