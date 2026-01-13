ארה"ב ממשיכה לאיים: ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקני פרסמה הערב (שלישי) הודעה ברשתות החברתיות בה חיזקה את המפגינים באיראן ואמרה כי החלפת משטר האייתוללות היא "צעד בלתי נמנע".
"לאזרחים האיראנים: האייתוללה חמינאי טבח בבני עמכם, הפך את הריאל למטבע החלש ביותר בעולם, ובזבז את משאבי ארצכם" נכתב בפוסט. "הפכו את שינוי המשטר באיראן לצעד בלתי נמנע".
דברי ועדת הקונגרס מגיעים זמן קצר אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ פנה בעצמו מוקדם יותר לבני העם האיראני המפגינים נגד משטר האייתוללות. בדבריו עודד את המפגינים להמשיך במחאתם. "פטריוטים איראנים, תמשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם!!!" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד".
טראמפ הוסיף ואמר כי "ביטלתי את כל הפגישות עם פקידים איראנים עד שההרג חסר הטעם של המפגינים ייפסק". בסיכום הציוץ טראמפ הבטיח כי "העזרה בדרך", לצד הכיתוב "MIGA" – ראשי תיבות של "Make Iran Great Again", בפראפרזה על סיסמת הבחירות הידועה שלו וראשי התיבות "MAGA" שהופיעו בקמפיינים של המפלגה הרפובליקנית.
יוסף חדד
עכשיו התקיפה צריכה להיות הלילה אים תחכו ימותו עוד המון איראנים,קדימה לתקוף את המנהיגים ואת הבסיג ואת כל המשטר האיראני,לא לחכות,מסכנים כל אלה שכבר מתו לחינם בגלל הספק והפחד של...
עכשיו התקיפה צריכה להיות הלילה אים תחכו ימותו עוד המון איראנים,קדימה לתקוף את המנהיגים ואת הבסיג ואת כל המשטר האיראני,לא לחכות,מסכנים כל אלה שכבר מתו לחינם בגלל הספק והפחד של טראמפ ובעולם.המשך 18:44 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
