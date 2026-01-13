כוח יוניפי״ל של האו״ם טוען כי 2 פגזי מרגמה של צה"ל, פגעו אמש במנחת המסוקים ובשער של עמדת האו״ם ליד הכפר יארון בדרום לבנון

כוח יוניפי״ל של האו״ם טוען היום (שלישי) כי 2 פגזי מרגמה של צה״ל פגעו אמש במנחת המסוקים ובשער של עמדת האו״ם ליד הכפר יארון בדרום לבנון. חיילי יוניפי״ל במקום פונו למקלט מוגן – ואיש לא נפגע.

עוד הם מסרו: שלחנו בקשה לצה״ל להפסקת הירי: ״אנו מזכירים שוב לצה״ל את חובתו להבטיח את שלומם של כוחותינו ולהפסיק בפעולות שמסכנות אותם״.

מצה״ל טרם נמסרה תגובה.

עוד באותו נושא דרמטי: ישראל מנתקת קשר מכל סוכנויות האו"ם 18:04 | חדשות סרוגים 3 1 👏

הכתב הצבאי דורון קדוש הוסיף: "רק צריך להזכיר שכוח יוניפי״ל בתקופה האחרונה עוין את צה״ל מאוד וחייליו אף מפריעים במכוון לפעילות צה״ל בדרום לבנון – רק לפני כמה ימים – תיעוד של חייל יוניפי״ל מנסה להפיל רחפנים צה״ליים בשמי דרום לבנון".