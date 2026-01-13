דרמטי: שר החוץ גדעון סער החליט כי ישראל תנתק באופן מידי כל מגע מסוכנויות או"ם והארגונים הבינלאומיים הבאים | לרשימה המלאה

שר החוץ גדעון סער החליט היום (שלישי) כי ישראל תנתק באופן מידי כל מגע מסוכנויות או"ם והארגונים הבינלאומיים שלהלן. בנוסף, הורה שר החוץ למשרדו לבחון לאלתר, תוך היוועצות עם משרדי ממשלה רלוונטיים במקרי הצורך, את המשך שיתוף הפעולה בין ישראל לארגונים נוספים. החלטות נוספות יתקבלו לאחר בחינה יסודית ודיון נוסף.

מתוך רשימת הארגונים שהוזכרו בהודעת ארה"ב – ישראל ניתקה כבר קשריה עם: משרד הנציגה המיוחדת של מזכ״ל האו״ם לענייני ילדים בסכסוכים מזוינים. המשרד כלל באופן מביש את צה״ל ב"רשימה שחורה" שהפיץ בשנת 2024. ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה המופיעה ברשימה, לצד דאע״ש ובוקו חראם. ישראל כבר ניתקה מגעים עם המשרד ביוני 2024.

ארגון האו"ם לקידום והעצמת נשים (UN Women) – הארגון התעלם במכוון מכל מקרי האלימות המינית שבוצעו נגד נשים ישראליות ב־7 באוקטובר 2023. ראש הסניף המקומי לשעבר של UN Women סיימה את כהונתה כאן לבקשת ישראל. ישראל ביטלה את הסכם שיתוף הפעולה שלה עם הארגון והודיעה למזכ"ל האו"ם כי תפסיק כל שיתוף פעולה עמו, החל מיולי 2024.

ועידת האו״ם לסחר ולפיתוח (UNCTAD) – הארגון פרסם עשרות דוחות אנטי־ישראליים חריפים. ישראל מנותקת מזה שנים מהארגון.

הוועדה הכלכלית והחברתית של האו"ם למערב אסיה (ESCWA) – הארגון מפרסם מדי שנה דוחות אנטי־ישראליים חריפים, המשמשים בסיס להחלטות אנטי־ישראליות נוספות. ישראל מנותקת מזה שנים מהארגון.

בנוסף לארגונים הנ"ל הוחלט לנתק קשר מהארגונים הבאים:

ברית הציוויליזציות של האו״ם – הארגון, שנוסד על ידי טורקיה וספרד, מתיימר לקדם דיאלוג בין־תרבותי ובין־דתי, אך לא הזמין את ישראל להשתתף בפעילותו, ובמשך שנים שימש כפלטפורמה למתקפות על ישראל.

UN Energy – ארגון בזבזני שמשקף את הביורוקרטיה העודפת והבלתי-יעילה של האו״ם.

הפורום הגלובלי להגירה ולפיתוח – הפורום פוגע ביכולתן של מדינות ריבוניות לאכוף את חוקי ההגירה שלהן.

כאמור – משרד החוץ יבחן באופן יסודי ארגונים נוספים והחלטות נוספות יתקבלו בהמשך.