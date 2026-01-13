מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות קר מהרגיל. יירדו גשמים מקומיים ותנשבנה רוחות חזקות. בלילות ישרור קור קיצוני.

יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן, תחול עליה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהממוצע ‏לעונה. ירד גשם מקומי. ינשבו רוחות ערות.

יום חמישי: מעונן חלקית, ויתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות ממוצעות לעונה‏.‏

(צילום: כב"ה מרכז)

יום שישי: מעונן חלקית, תחול עליה קלה בטמפרטורות. בלילה יהיה קר.

יום שבת: מעונן חלקית, לקראת הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר במישור החוף.

יום ראשון: ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. תחול התקררות