מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות קר מהרגיל. יירדו גשמים מקומיים ותנשבנה רוחות חזקות. בלילות ישרור קור קיצוני.
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן, תחול עליה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהממוצע לעונה. ירד גשם מקומי. ינשבו רוחות ערות.
יום חמישי: מעונן חלקית, ויתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות ממוצעות לעונה.
יום שישי: מעונן חלקית, תחול עליה קלה בטמפרטורות. בלילה יהיה קר.
יום שבת: מעונן חלקית, לקראת הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר במישור החוף.
יום ראשון: ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. תחול התקררות
