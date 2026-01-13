משרדי החוץ במדינות רבות באירופה – בהן גרמניה, ספרד, צרפת, פורטוגל, בלגיה, פינלנד, הולנד וצ'כיה – זימנו את שגרירי איראן בארצותיהם לשיחות נשיפה, זאת על רקע הזעם מהתיעודים באיראן והדיווחים על הרג מפגינים נגד המשטר

אירופה נגד איראן: משרדי החוץ של מדינות רבות באירופה – בהן גרמניה, ספרד, צרפת, פורטוגל, בלגיה, פינלנד, הולנד וצ'כיה – זימנו היום (שלישי) את שגרירי איראן בארצותיהם לשיחות נזיפה, זאת בתגובה למהלך דומה שבוצע באיראן לשגרירי מדינות המערב.

הזימונים מגיעים על רקע הזעם הגובר מהדיווחים והתיעודים מאיראן – אשר מצביעים על דיכוי קשה של המחאות נגד המשטר, הכולל שימוש נרחב באש חיה, מעצרים המוניים ואלימות קשה נגד מפגינים.

כזכור, מוקדם יותר היום קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס להתפתחויות באיראן ומחאות הענק נגד המשטר, וטען כי "כאשר שלטון נאחז בשלטון רק באמצעות אלימות, אז למעשה הוא הגיע לסופו". הוא הוסיף כי הוא יוצא מנקודת הנחה ש"במיוחד בימים ובשבועות האחרונים אנחנו רואים את סופו של המשטר הזה".

לטענת מרץ, למשטר האייתוללות "אין לגיטימציה בקרב האוכלוסייה״. עוד טען כי הוא מקווה סיום המשבר ללא אלימות ואמר: "אני מקווה שיש אפשרות לסיים את הסכסוך הזה בדרכי שלום. זה מה שמשטר המולות צריך להבין עכשיו".