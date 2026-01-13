על רקע הצטרפותם של חלק מבכירי מחאת קפלן למפלגת "הדמוקרטים", חבר הנהלת מרצ, יריב אופנהיימר, התייחס היום (ג') בראיון ל-103fm למאבקים הפנימיים ולצפיפות ברשימה המאוחדת.
בדבריו הסביר אופנהיימר את הרקע להקמת המפלגה וציין כי "היה איחוד בין מפלגת העבודה למרצ. הוחלט שחלק מהאיחוד יכלול הבטחת ייצוג לחברי מרצ, הבטחת ייצוג חד פעמית, שני מקומות בעשירייה".
לדברי אופנהיימר, כניסתם של הכוחות החדשים מהמחאה יוצרת דוחק פוליטי בתוך הרשימה המשותפת. "עכשיו הגיעה קבוצה של אנשים טובים ואידיאולוגים ולא נשאר מקום להתמודד", הסביר אופנהיימר את המורכבות שבשילוב השמות החדשים אל מול השריונים שנקבעו מראש לנציגי מרצ.
למרות המתיחות הפנימית והקרב על המקומות הריאליים, אופנהיימר הדגיש כי האיחוד הוא צו השעה וכי אין כוונה לפרק את החבילה. בסיכום דבריו התייחס ללקחי העבר ולכישלון מרצ לעבור את אחוז החסימה בבחירות הקודמות, ואמר: "אסור לחזור על ריצה בנפרד, זאת הייתה טעות היסטורית".
לשם גבי
יאיר גולן לא יהיה מועמד הדמוכרתים לראשות הרשימה ...
יאיר גולן לא יהיה מועמד הדמוכרתים לראשות הרשימה בבחירות---------נקודה=========ייזרק וייבעטהמשך 17:14 13.01.2026
