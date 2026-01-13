ממשיך לאיים: על רקע הדיווחים על היערכות לתקיפה אמריקנית באיראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פנה היום (שלישי) לבני העם האיראני המפגינים נגד משטר האייתוללות. בדבריו עודד את המפגינים להמשיך במחאתם, וציין כי "העזרה בדרך".
"פטריוטים איראנים, תמשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם!!!" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד".
טראמפ הוסיף ואמר כי "ביטלתי את כל הפגישות עם פקידים איראנים עד שההרג חסר הטעם של המפגינים ייפסק". בסיכום הציוץ טראמפ הבטיח כי "העזרה בדרך", לצד הכיתוב "MIGA" – ראשי תיבות של "Make Iran Great Again", בפראפרזה על סיסמת הבחירות הידועה שלו וראשי התיבות "MAGA" שהופיעו בקמפיינים של המפלגה הרפובליקנית.
כזכור, מוקדם יותר היום דווח בכלי התקשורת האמריקנים כי ויכוח נוקב בין הנשיא טראמפ לסגן הנשיא ג'יי די ואנס הוא שמעכב את הפעולה נגד המשטר. לפי הדיווחים, ואנס וצוותו בבית הלבן, יצאו למלחמת בלימה כנגד הכוונה של הנשיא טראמפ לפעול צבאית כנגד המשטר באיראן, ופועלים להפנות את הבית הלבן אל "מסלול דיפלומטי".
גורמים המקורבים לסביבת הנשיא וסגן הנשיא דיווחו כי למרות שטראמפ נטה מיידית לפעול באופן ישיר ותקיף להפלת המשטר, סגן הנשיא וצוותו לחצו לעצור את התקיפה, וגייסו לכך את השליח המיוחד סטיב וויטקוף ושותפים נוספים. על פי העדויות מקרבת הבית הלבן, כעת בצד אחד עומדים הנשיא טראמפ, יחד עם מרקו רוביו והממסד הצבאי הביטחוני, כולם תומכי תקיפה. ומצד שני עומד ואנס, וויטקוף וגם בנו של הנשיא טראמפ וחברו הקרוב של ואנס, דון ג'וניור.
הרקע בין שני הצדדים, וחוסר היכולת להגיע להכרעה מגובשת, מעכב משמעותית את ההחלטה האמריקאית לגבי אופי הפעולה כנגד איראן. בסביבת ואנס הכחישו את הדיווח והסבירו כי הוא "מתואם עם הנשיא ב-100 אחוז!", אך גורמים רבים דיווחו כי שמעו ידיעות דומות מסביבת הנשיא טראמפ.
יואב
האם באמת יתקיים מה שנכתב בשמעוני ובעוד מדרשים אחרים, שמלך אדום (כנראה טראמפ), נלחם במלך פרס, ונכשל במלחמה מלך אדום ומנוצח, ואגב כך יבוא פתאום אל היכלו האדון אשר אתם...
האם באמת יתקיים מה שנכתב בשמעוני ובעוד מדרשים אחרים, שמלך אדום (כנראה טראמפ), נלחם במלך פרס, ונכשל במלחמה מלך אדום ומנוצח, ואגב כך יבוא פתאום אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים (האמנם מבקשים?) ומלאך הברית אשר אתם חפצים?המשך 17:25 13.01.2026
