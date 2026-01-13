הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, התייחס היום (שלישי) לתיעוד המטורף בו נראים בדואים מחופשים לחיילי צה"ל בוזזים וגונבים חנות בחברון.
בדבריו כתב יחזקאלי: "שימו לב לאירוע החמור הזה: זה נראה אמנם כמו פשיטה של חיילי צה״ל, אבל זוהי העיירה דהריה שמדרום לחברון וזהו שוד של חנות לזהב. מה שאתם רואים לנגד עיניכם אלו לא חיילי צה״ל מיחידה מיוחדת, אלא שודדים פלסטינים בלבוש צה״לי, שפשוט שודדים את החנות כי הם יודעים שאימת היחידות המיוחדות במקומות האלה עושה את העבודה.
האירוע הזה חמור מכיוון שההיסטוריה מלמדת אותנו שמה שמתחיל בפלילי נגמר גם באירוע טרור – וזה בהחלט בהחלט יכול לקרות באחד היישובים מסביב".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
קרן אור
מי שיש שכל בקודקודו, יקשיב היטב לדבריו של יחזקאלי!17:19 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר