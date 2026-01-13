הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, התייחס לתיעוד בו נראים בדואים מחופשים לחיילים ובוזזים חנות בחברון. בדבריו הוא אמר: "עלול להסתיים בטרור"

הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, התייחס היום (שלישי) לתיעוד המטורף בו נראים בדואים מחופשים לחיילי צה"ל בוזזים וגונבים חנות בחברון.

בדבריו כתב יחזקאלי: "‏שימו לב לאירוע החמור הזה: זה נראה אמנם כמו פשיטה של חיילי צה״ל, אבל זוהי העיירה דהריה שמדרום לחברון וזהו שוד של חנות לזהב. ‏מה שאתם רואים לנגד עיניכם אלו לא חיילי צה״ל מיחידה מיוחדת, אלא שודדים פלסטינים בלבוש צה״לי, שפשוט שודדים את החנות כי הם יודעים שאימת היחידות המיוחדות במקומות האלה עושה את העבודה.

‏האירוע הזה חמור מכיוון שההיסטוריה מלמדת אותנו שמה שמתחיל בפלילי נגמר גם באירוע טרור – וזה בהחלט בהחלט יכול לקרות באחד היישובים מסביב".