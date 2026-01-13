יום אחרי שחרורו מהכלא בוונצואלה ונחיתתו בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם יעקב הררי, האזרח הישראלי שנכלא על ידי משטר מדורו בטענה כי היה שכיר חרב

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום (שלישי) עם יעקב הררי, האזרח הישראלי ששוחרר אמש מהכלא בוונצואלה ונחת מוקדם יותר בישראל. יעקב בן ה-72 הוחזק יותר משנה בידי שלטון מדורו עם עוד עשרות בני ערובה מערביים.

בשיחה שהתקיימה השתתפו גם יעל ויערה, בנותיו של יעקב. בהודעת לשכת נתניהו נאמר כי בני המשפחה "ביקשו להביע הערכה למדינת ישראל, לראש הממשלה, לקהילה היהודית בקראקס ולשליחי המדינה כולם על המאמץ הבלתי פוסק לשחרר את אביהן מן הכלא ולהשיבו הביתה".

נתניהו בירך את משפחת הררי ואיחל לבני המשפחה וליעקב בריאות, שיקום מהיר וחזרה לשגרת חיים תקינה לאחר הסיוט שעברו. עוד נאמר כי "ראש הממשלה הביע הערכה לאנשי משרד החוץ, למוסד ולמתאם השו״נ גל הירש על פועלם וביקש להודות לממשל האמריקאי, לממשלת גרמניה, לממשלת אוסטריה ולממשלת איטליה על הסיוע שהושיטו לישראל בתהליך השבתו של יעקב ארצה".

כזכור, הררי נעצר ב-4 בספטמבר 2024, אחרי שחצה את הגבול מקולומביה לוונצואלה – והואשם על ידי משטרו של הנשיא המודח ניקולס מדורו בכך שהוא משמש כשכיר חרב. בישראל טענו אז כי סיבת מעצרו לא ידועה, וכי כל הניסיונות ליצור קשר עם הררי לא צלחו. כאמור, הישראלי שוחרר אמש אחרי 496 יום בכלא, כחלק מהמחווה של ממשלת ונצואלה לפייס את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ – שכללה שחרור של 116 אסירים.

במשרד החוץ טענו כי "הררי הוחזק במאסר בתנאים קשים מאוד, ללא הליך משפטי מסודר וללא טיפול רפואי, לצד אסירים מקומיים וזרים אחרים. במהלך כל תקופת מאסרו, המחלקה לישראלים בחו״ל במשרד החוץ ליוותה וטיפלה ביעקב הררי ועמדה בקשר רציף עם משפחתו.

לאור העובדה כי לא מתקיימים יחסים דיפלומטיים בין ונצואלה לישראל, פעל משרד החוץ, בין היתר באמצעות שגרירות ישראל בקולומביה, מול שגרירויות זרות וגורמים דיפלומטיים במספר מדינות ידידותיות לישראל, על מנת לאפשר ביקורים אצל הררי בכלא, לעמוד עמו בקשר ולסייע לו לאורך תקופת מאסרו. בין היתר הועברו אליו באמצעות אותם גורמים דיפלומטיים תמונות של נכדו, במטרה לשמור על קשר אנושי ולספק תמיכה מורלית.

עוד נאמר כי "עניינו של הררי הועלה בשיחות מדיניות, והופעלו ערוצים דיפלומטיים שונים מול מספר מדינות במטרה לקדם את שחרורו. כמו כן פעל גם מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, גל הירש, מול ערוצים בינלאומיים בקידום הנושא". כאמור, אמש עודכנה משפחתו של הררי בדבר שחרורו. הררי הוטס בטיסה ישירה לרומא, שם קיבל ליווי וסיוע מהשגרירות הישראלית ונחת היום בישראל.