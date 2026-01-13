השירות המטאורולוגי מפרסם אחר הצהריים (ג') סיכום ליממה סוערת במיוחד שפקדה את ישראל, ומציין כי אנו "מתחילים לסכם יממה סוערת במיוחד שהתחילה בלילה עם רוחות עזות שגרמו לנזקים רבים". המערכת, שהתאפיינה בעוצמות גבוהות בזמן קצר, הביאה איתה תנאי ים קשים עם "גלים של 8 מטרים בתיכון", כאשר הגשמים הכבדים של הבוקר התמעטו רק בשעות הצהריים המאוחרות.
לפי נתוני השירות המטאורולוגי, ירושלים תופסת את המקום הראשון בכמויות הגשם: "העיר ירושלים מובילה את טבלת המשקעים הארצית עם 100 מ״מ ב-12-15 שעות בלבד". סמוך לבירה, בקיבוץ צובה, ירדו 95 מ״מ ובקיבוץ משואות יצחק שבלכיש נמדדו 90 מ״מ גשם.
הגשמים הרבים הובילו למראות נדירים בנחלים, ובשירות המטאורולוגי מדגישים כי "הנחלים שורק ולכיש זרמו בספיקות חריגות ביותר שלא נרשמו בהם מאז אירועי הגשם הקיצוניים ב-2013/14 ו-1991/92". מדובר בנתונים יוצאי דופן המשתווים למערכות הגשם הגדולות ביותר שנמדדו בישראל בעשורים האחרונים.
למרות עוצמת האירוע, נראה כי השיא כבר מאחורינו. בשירות מעדכנים כי "הגשמים כבר במגמת החלשות והולכים ומתמעטים עד שיפסקו בשעות הלילה".
