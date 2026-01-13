סערה התרחשה בוועדת החינוך בכנסת לאחר שנציג הארגון: "משמר החינוך הממלכתי" טען בדיון שבני עקיבא מחנכת לאלימות נגד פלסטינים"

הדיון היה בנושא נהלים לאישור טיולים ביהודה ושומרון. במהלך הדיון טען נציג ארגון השמאל "משמר החינוך הממלכתי" שתנועת בני עקיבא מחנכת לאלימות כלפי פלסטינים. יו"ר הוועדה ח"כ צבי סוכות קטע את דבריו: "לא ניתן יד בוועדה בראשותי לשקרים כלפי בני עקיבא".

במהלך הדיון אמר ח"כ סוכות: "לא יכול להיות שטיול ביהודה ושומרון יעלה פי אחד וחצי משאר מדינת ישראל. ביו"ש מגדירים כל נסיעה כטיול וזה משית עלות גבוהה על המתכננים טיול באזור או על ילדי האזור שמתכננים טיול מחוץ לישובים שלהם."