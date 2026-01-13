ממשל טראמפ הכריז רשמית על סניפים מרכזיים של האחים המוסלמים כארגוני טרור, הטיל סנקציות נרחבות והבהיר כי מדובר בצעד ראשון בלבד

אחרי שהודיע לפני חודשים שייבחן את המהלך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיים, ומודיע רשמית על הכרזה של מספר סניפים מרכזיים ועולמיים של "האחים המוסלמים" כארגון טרור.

בהודעה רשמית שפרסמו משרדי החוץ והאוצר של ארצות הברית נמסר כי שלושה סניפים של האחים המוסלמים: בלבנון, ירדן ומצרים, הוגדרו כארגוני טרור או כגופים תומכי טרור. על פי הממשל, פעילותם מהווה איום על ביטחון ארצות הברית ועל האינטרסים האמריקאיים באזור.

הסניף הלבנוני הוכרז כארגון טרור זר – הסיווג החמור ביותר בדין האמריקאי, אשר הופך כל סיוע כספי, לוגיסטי או אחר לארגון לעבירה פלילית. הסניפים הירדני והמצרי הוכנסו לרשימת ארגוני הטרור העולמיים הנתונים לסנקציות, בטענה כי סיפקו תמיכה וסיוע לארגון הטרור חמאס.

שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, מסר בהצהרה כי מדובר במהלך פתיחה בלבד במסגרת מאבק רחב ומתמשך: “הצעדים הללו הם תחילתו של מאמץ מתמשך ונחוש לבלום את האלימות והחתרנות של סניפי האחים המוסלמים בכל מקום שבו הם פועלים. ארצות הברית תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה כדי לשלול מהם משאבים ולמנוע תמיכה בטרור”.

עוד באותו נושא הנשיא נגד הסגן: הקרע בבית הלבן שמעכב תקיפה באיראן 14:53 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

בממשל האמריקאי מודעים לכך שההחלטה עלולה לעורר מתיחות מדינית, בעיקר מול מדינות שבהן קיימת פעילות פוליטית או חברתית המזוהה עם האחים המוסלמים. למהלך עלולות להיות השלכות כלכליות ומדיניות על היחסים עם מדינות כמו קטאר, ירדן, טורקיה ומדינות נוספות בהן לארגון אחיזה חברתית עמוקה.