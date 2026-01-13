כוחות כיבוי והצלה ויחידות חילוץ מיוחדות מנהלים סריקות נרחבות בנחל מודיעין אחר נער שנסחף בשיטפון; חברו של הנער הצליח להיחלץ ודיווח כי הנער השני נעלם בזרם העז

חשש כבד לחיי נער שנסחף בצהריים (ג') בשיטפון בנחל מודיעין, סמוך לעיר מודיעין עילית. לוחמי אש ממרחב בנימין, יחד עם צוותי חילוץ נוספים, פועלים בשעה זו בתוואי הנחל בניסיון לאתר את הנער לאחר שעל פי עדויות נסחף בזרם העז.

מדיווח ראשוני מהזירה עולה כי שני נערים נקלעו לשיטפון בתוך אפיק הנחל. אחד הנערים הצליח להיחלץ בכוחות עצמו ולצאת מהמים, וסיפר לכוחות ההצלה כי חברו ניסה לצאת מהנחל גם הוא, אך לא הצליח ונסחף בזרם.

בשל מורכבות האירוע ותנאי השטח, הוזנקו למקום צוותים נוספים ממחוז יהודה ושומרון וכן לוחמי יחידת "להבה" – היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה. הכוחות סורקים את גדות הנחל ואת תוואי הזרימה במרוץ נגד הזמן.

ברשות הכבאות וההצלה שבים ומזהירים את הציבור מפני הגעה לאפיקי נחלים בזמן שיטפונות, שכן מדובר בסכנת חיים ממשית גם עבור מי שנמצא על גדות הנחל.