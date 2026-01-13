הרמטכ"ל והח"כ לשעבר גדי איזנקוט תקף בחריפות את מכתב ראשי הקואליציה: "ממשלה שמעמידה את עצמה מעל החוק ומבטלת את עקרונות השיטה הדמוקרטית – מאבדת את הסמכות המוסרית להוביל"

הרמטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט תקף בחריפות את ראשי הקואליציה, זאת בעקבות המכתב הקורא לאי ציות לפסיקת בג"ץ ועמדת היועמ"שית המחייבת להסביר מדוע לא מפטרים את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בדבריו איזנקוט תקף את פרסום המכתב וכן את שתיקתו של נתניהו על הנושא.

"הודעת ראשי הקואליציה על אי-ציות לבג"ץ היא ניסיון להפיכה משטרית וסכנת אמת לדמוקרטיה הישראלית" אמר איזנקוט. "עוד מעשה מופרע וחסר אחריות של הנהגה שאיבדה בלמים ומדרדרת אותנו לכאוס. ונתניהו, כרגיל, שותק".

עוד באותו נושא דרעי מסביר: זו הסיבה שלא חתמנו על המכתב של בן גביר 15:12 | נחום פרי 4 0 😀 👏

לדבריו, "ממשלה שמעמידה את עצמה מעל החוק ומבטלת את עקרונות השיטה הדמוקרטית – מאבדת את הסמכות המוסרית להוביל. זוהי קריאת חירום להצלת ישראל כפי שאנו מכירים אותה. בשם האחריות הלאומית קורא לכולנו לעמוד כחומה בצורה מול הניסיון להחריב את עמוד השדרה הישראלי ואת מוסדות המדינה".

"אסור לתת לאף פוליטיקאי להרוס את חלום הדורות, למדינה יהודית ודמוקרטית בישראל" סיכם. "מנחם בגין אמר 'במדינתנו פנימה יהיה הצדק השליט העליון, השליט גם על שליטיה'. כך יהיה".