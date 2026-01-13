מנהיג הציבור החרדי הרב דב לנדו קרא לא להשתתף בהפגנות נגד הגיוס ותקף את המפגינים: "הם מזיקים גדולים עושים הפגנות ועוד שטויות"

מנהיג הציבור החרדי הרב דב לנדו יצא היום (שלישי) באמירה מפתיעה על הפגנות החרדים נגד הגיוס. הרב לנדו קרא לא להשתתף בהפגנות ותקף את המפגינים: "הם מזיקים גדולים עושים הפגנות ועוד שטויות".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הרב דב לנדו | צילום: מתוך הטלגרם של עמית סגל

הדברים המלאים: הרב לנדו נשאל: "יש בתקופה הזאת, יש הרבה מדברים הרבה על הגזירות שהשלטונות רוצים לעצור את הבחורים והבחורים מוטרדים, מבולבלים. איך המשגיחים והמחנכים יכולים וצריכים להרגיע את הבחורים שיוכלו להמשיך ללמוד בשקט?"

עוד באותו נושא האם נתניהו עושה פאמפ אנד דאמפ לחוק הגיוס? פרשנות 14:34 | נחום פרי 0 0 😀 👏

הרב לנדו: "הגזירות הקשות וזה הגיוס זה דבר מאוד לא פשוט. ואנחנו עושים את כל המאמצים שיהיה… יהיה מצב טוב." שואל: "ואיך בחור יכול לחזק את עצמו שלא לדאוג?"

הרב דב לנדו: "להיזהר. להיזהר. ואנחנו עושים את המאמצים המרביים, שידע שאנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות. ויש שעושים נגד, והם עושים הפגנות, והם מזיקים גדולים. לא להשתתף בהפגנות. צריך לתת להם הרגשה טובה שדואגים להם מאוד. דואגים מאוד מאוד." שואל: "אז המשגיחים, המחנכים יאמרו לבחורים שיש מי שדואג ומסדר ואם יהיו בעיות…"

הרב לנדו: "דואגים. זה מעסיק את זקני הדור, מאוד מעסיק. ועושים כל המאמצים. ויש גם מפריעים ועושים הפגנות ועוד שטויות. לא להשתתף בהפגנות. להגיד להם שדואגים להם מאוד. זקני הדור מאוד דואגים, ועושים את כל המאמצים. ויש שמקלקלים – הפגנות ועוד דברים. להיזהר ולא להישבר. ומקווים בעזרת השם שבפעולות שזקני הדור עושים יצליחו. והכל בידי שמיים."