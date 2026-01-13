בש"ס הסבירו כי לא חתמו על המכתב של סיעות הקואליציה המתנגד לפיטוריו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מכיוון שהסיעה לא חברה היום בקואליציה. עם זאת נאמר כי "ש"ס מסכימה באופן מלא עם עקרון הדברים"

שעות ספורות לאחר פרסום מכתב ראשי הקואליציה, בדרישה שלא לציית לפסיקת בג"ץ על פיטוריו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בש"ס הודיעו כי בן גביר פנה ליו"ר אריה דרעי בבקשה להצטרף למכתב – אך נענה בסירוב.

לפי הודעת ש"ס, דרעי השיב כי הסיעה "סכימה באופן מלא עם עקרון הדברים, ולפיו הסמכות למנות או לפטר שרים נתונה אך ורק לראש הממשלה. עם זאת הבהיר כי מדובר במכתב של ראשי הקואליציה, וש״ס אינה חברה כיום בקואליציה".

ראשי הקואליציה לרה״מ: לא לציית לפסיקת בג״ץ על פיטורי בן גביר

כאמור, חברי סיעות הקואליציה דחו את חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הדורשת מראש הממשלה לנמק מדוע אינו מפטר את בן גביר. במכתב ששלחו לראש הממשלה בנימין נתניהו כתבו כי "ניסיונה של היועמ״שית המודחת לפטר שר בכיר בממשלה הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה. נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה".

עוד נטען כי "אין לאף גורם משפטי, כולל לבג"ץ, סמכות בחוק לכפות הדחת שר בממשלה ובפרט כאשר אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. לא ניתן יד לזה. רק העם יבחר את השלטון, ורק העם יחליט בקלפי מיהם נבחריו". על המכתב חתמו ראשי מפלגות הקואליציה ללא הסיעות החרדיות: אופיר כץ, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר וגדעון סער.