שעות ספורות לאחר פרסום מכתב ראשי הקואליציה, בדרישה שלא לציית לפסיקת בג"ץ על פיטוריו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בש"ס הודיעו כי בן גביר פנה ליו"ר אריה דרעי בבקשה להצטרף למכתב – אך נענה בסירוב.
לפי הודעת ש"ס, דרעי השיב כי הסיעה "סכימה באופן מלא עם עקרון הדברים, ולפיו הסמכות למנות או לפטר שרים נתונה אך ורק לראש הממשלה. עם זאת הבהיר כי מדובר במכתב של ראשי הקואליציה, וש״ס אינה חברה כיום בקואליציה".
כאמור, חברי סיעות הקואליציה דחו את חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הדורשת מראש הממשלה לנמק מדוע אינו מפטר את בן גביר. במכתב ששלחו לראש הממשלה בנימין נתניהו כתבו כי "ניסיונה של היועמ״שית המודחת לפטר שר בכיר בממשלה הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה. נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה".
עוד נטען כי "אין לאף גורם משפטי, כולל לבג"ץ, סמכות בחוק לכפות הדחת שר בממשלה ובפרט כאשר אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. לא ניתן יד לזה. רק העם יבחר את השלטון, ורק העם יחליט בקלפי מיהם נבחריו". על המכתב חתמו ראשי מפלגות הקואליציה ללא הסיעות החרדיות: אופיר כץ, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר וגדעון סער.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
מי שחושב ששר שנבחר על ידי הציבור צריך להתפטר בגלל דעתה של פקידה – לא מבין מה זו דמוקרטיה.
מי שחושב ששר שנבחר על ידי הציבור צריך להתפטר בגלל דעתה של פקידה – לא מבין מה זו דמוקרטיה.15:21 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: מי שחושב ששר שנבחר על ידי הציבור צריך להתפטר בגלל דעתה של פקידה – לא מבין מה זו דמוקרטיה.
רק השליט העליון מחליט אם לפטר שר בממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם.15:54 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משיח
דרעי מטומטם-זה מכתב הצהרה עקרוני ולא מהלך פוליטי... כמה שנאת חינם יוצאת מהכנסת הזו??????!!!16:07 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
למה להיות חברה אם אפשר לגנוב מיליארדים גם בלי?!15:53 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מי שחושב ששר שנבחר על ידי הציבור צריך להתפטר בגלל דעתה של פקידה – לא מבין מה זו דמוקרטיה.
מי שחושב ששר שנבחר על ידי הציבור צריך להתפטר בגלל דעתה של פקידה – לא מבין מה זו דמוקרטיה.15:21 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: מי שחושב ששר שנבחר על ידי הציבור צריך להתפטר בגלל דעתה של פקידה – לא מבין מה זו דמוקרטיה.
רק השליט העליון מחליט אם לפטר שר בממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם.15:54 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר