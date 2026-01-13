דרמה בבית הנשיא בירושלים: חבלנים הוקפצו בעקבות ארנק שנמצא במקום עם פתק שעורר חשד לניסיון פגיעה בבית הנשיא. חשוד נעצר

דרמה בבית הנשיא בירושלים: חבלנים הוקפצו היום (שלישי) בעקבות ארנק עם פתק שנמצא בתחנת רכבת השלום בתל אביב ואיים על בית הנשיא. חשוד נעצר, והתברר כי מדובר באדום מעורער בנפשו.

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים, נעדכן כי במהלך השעות האחרונות, התקבל דיווח במשטרה אודות מציאת ארנק ובתוכו פתק שתוכנו עורר חשד לניסיון פגיעה בבית הנשיא. עם קבלת הדיווח, הוקפצו למקום שוטרים בהם חבלני המשטרה של מחוז ירושלים, אשר ביצעו סריקות קפדניות ופעולות מקצועיות בשיתוף היחידה לאבטחת אישים ויחידת האבטחה של בית הנשיא".

עוד באותו נושא בהלה ברחובות: פצצת מרגמה אותרה ברחוב הראשי 13:41 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"בתום הסריקות, נשלל החשד. במקביל לבדיקת החבלנים, נפתחה חקירה במחוז ירושלים לבירור נסיבות המקרה. מפעולות חקירה ראשוניות עלה כי החשוד הינו אדם המעורער בנפשו, אשר נעצר מוקדם יותר בשעות הלילה על ידי שוטרי המחוז בגין מעורבותו באירוע פלילי אחר".

מדוברות בית הנשיא נמסר:"במהלך השעות האחרונות, התקבל דיווח במשטרה אודות מציאת ארנק ובתוכו פתק שתוכנו עורר חשד לניסיון פגיעה בבית. עם קבלת הדיווח, הוקפצו למקום שוטרים בהם חבלני המשטרה של מחוז ירושלים, אשר ביצעו סריקות קפדניות ופעולות מקצועיות בשיתוף היחידה לאבטחת אישים ויחידת האבטחה של הבית".