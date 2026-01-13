היא הייתה אחת מהלהקות הכי מצליחות בשנות ה-90, שמילאה אולמות והופעות למשך מספר שנים – ואז היא התפרקה. כעת אחד מכוכבי הלהקה מתמודד ב"כוכב הבא לאירוויזיון" וחושף את הפרט המפתיע על חייו של יהודה לוי

השלבים לקראת בחירת נציג ישראלי לאירוויזיון ב"כוכב הבא" מתקדמים, והערב (שלישי) יצטרף לאחד המתמודדים חבר ותיק שכל ילדי הניינטיז מכירים.

אל מייקל הרפז, כוכב להקת הבנים "היי פייב", שהצליח להגיע רחוק מאוד וחולם לייצג את ישראל, מצטרף הערב חבר נוסף מהלהקה. אייל דסאו, השניים הכירו כשעמדו בתור לעשות את האודישנים ללהקה.

דסאו גם שיתף כי הרפז היה השושבין בחתונה שלו, כאשר התחתן בתקופת פעילות הלהקה. ואז חשפו השניים גם כי היה חבר אחד, מפורסם מאוד, שלא התקבל בזמנו ללהקה – השחקן יהודה לוי. רותם סלע הופתעה מאוד, אבל אז דסאו והרפז גם אמרו שלוי היה אז רק בן 16, וכנראה שזו הסיבה שהעדיפו לא לקבל אותו ללהקה.