סגן הנשיא ג'יי די ואנס לוחץ על טראמפ לא לתקוף באיראן, וגייס את סטיב וויטקוף ובנו של הנשיא דון ג'וניור, בניסיון ללחוץ את טראמפ אל שולחן המשא ומתן

אחרי יממות ארוכות של איומים לוהטים מצד הנשיא טראמפ כלפי המשטר באיראן, ודיווחים על תקיפה קרובה מתמיד, הקול מהבית הלבן התקרר באופן פתאומי, והאפשרות למשא ומתן עם איראן עלתה לכותרות. על פי דיווחים בארצות הברית, וויכוח נוקב בין הנשיא טראמפ לסגן הנשיא ואנס, הוא שמעכב את הפעולה נגד המשטר.

על פי מספר רב של דיווחים בארצות הברית, סגן הנשיא ואנס וצוותו בבית הלבן, יצאו למלחמת בלימה כנגד הכוונה של הנשיא טראמפ לפעול צבאית כנגד המשטר באיראן, ופועלים להפנות את הבית הלבן אל "מסלול דיפלומטי".

גורמים המקורבים לסביבת הנשיא, וסגן הנשיא, דיווחו כי למרות שדונלד טראמפ נטה מיידית לפעול באופן ישיר ותקיף להפלת המשטר, סגן הנשיא וצוותו לחצו לעצור את התקיפה, וגייסו לכך את השליח המיוחד סטיב וויטקוף ושותפים נוספים.

ואנס, נחשב למקורב לימין הבדלני בארצות הברית, מהסוג שרוצה למשוך את ידיה של ארצות הברית מהסדר העולמי. רק לפני ימים בודדים אירח ואנס בבית הלבן את השדרן האנטישמי-בדלני, טאקר קרלסון, שמתנגד נחרצות לפעולה צבאית באיראן ויצא כנגד הפעולה בונצואלה.

על פי העדויות מקרבת הבית הלבן, כעת בצד אחד עומדים הנשיא טראמפ, יחד עם מרקו רוביו והממסד הצבאי הביטחוני, כולם תומכי תקיפה. ומצד שני עומד ואנס, וויטקוף וגם בנו של הנשיא טראמפ וחברו הקרוב של ואנס, דון ג'וניור.

הרקע בין שני הצדדים, וחוסר היכולת להגיע להכרעה מגובשת, מעכב משמעותית את ההחלטה האמריקאית לגבי אופי הפעולה כנגד איראן.

בסביבת ואנס הכחישו את הדיווח והסבירו כי הוא: "מתואם עם הנשיא ב-100 אחוז!", אך גורמים רבים דיווחו כי שמעו ידיעות דומות מסביבת הנשיא טראמפ.