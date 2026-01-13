בעקבות מערכת הגשמים העזה, נרשמה הצפה בבסיס חיל האוויר במרכז הארץ. בצה״ל מדגישים כי צוותי הנדסה ותחזוקה פועלים לבלימת המים וכי הפעילות המבצעית והכוננות בבסיס נמשכות כסדרן, ללא פגיעה בכשירות היחידות

מזג האוויר הסוער שפוקד את ישראל נותן את אותותיו גם בבסיסי צה"ל. מוקדם יותר היום (שלישי) דווח על הצפה שהתפתחה בבסיס חיל האוויר במרכז הארץ. צוותי הנדסה ותחזוקה פועלים בשטח לבלימת המים, תוך שמירה מלאה על הרציפות התפקודית של הבסיס.

מערכת הגשמים העזה שפקדה את אזור המרכז בשעות האחרונות הובילה להצטברות חריגה של משקעים, אשר גרמה להצפה באזורים מסוימים בתוך בסיס חיל האוויר. האירוע התרחש בבסיס הממוקם במרכז הארץ.

מיד עם זיהוי עליית המפלס, הוקפצו לנקודות הקריטיות צוותי הבינוי והתחזוקה של הבסיס. הכוחות פועלים בשעה זו באינטנסיביות לטיפול באירוע, כשהם מתמקדים בשאיבת המים, פתיחת נתיבי ניקוז ובלימת התפשטות ההצפה למבנים נוספים או לאזורים תפעוליים רגישים.

בצה"ל מבקשים להרגיע ומדגישים כי למרות המראות והתנאים המורכבים בשטח, הפעילות המבצעית בבסיס נמשכת כסדרה. גורמים צבאיים מבהירים כי לא נרשמה כל פגיעה בכשירות המבצעית של הטייסות או יחידות הבסיס, והכוננות נשמרת ברמתה הנדרשת ללא שינוי. המאמץ המרכזי כעת הוא כפול: טיפול בנזקי המים המיידיים במקביל להבטחת המשך התפקוד התקין של המערך המבצעי בכל תרחיש.