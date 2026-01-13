שעות לאחר פרסום התיעוד ברשתות, כוחות הביטחון עצרו היום (שלישי) שלושה חשודים שהתחזו לחיילי צה"ל ושדדו חנויות במרחב דהארייה שבחטיבת יהודה.
בהמשך לדיווח על מרדף שהתנהל נגד חשודים חמושים שהתחזו לחיילי צה"ל ושדדו חנויות בדהארייה, כוחות צה"ל, שוטרי משטרת ישראל ומג"ב שפועלים בחטיבת יהודה, עצרו בתוך זמן קצר שלושה חשודים, בהם פלסטיני ושני אזרחים ישראלים, ובכך הסתיים המרדף.
על החשודים שנעצרו אותרו מספר אמצעי לחימה שונים שהוחרמו על ידי הכוחות. החשודים הועברו להמשך חקירת מחוז ש"י במשטרה.
בתיעוד שפורסם מוקדם יותר ברשתות נראו חוליות גנבים בדואיות מאובזרות וחמושות מכף רגל ועד ראש מתחזים לחיילי צה"ל.
