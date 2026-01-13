לפחות 12 אלף מפגינים נהרגו, לפי גורמי אופוזיציה באיראן, הטוענים להסתרה שיטתית של ממדי ההרג באמצעות ניתוקי תקשורת, הפחדת עדים והשתקת מידע.

גורמי אופוזיציה מתוך איראן, טוענים כי הערכות המתים של המערב "נמוכות להחריד" ביחס למציאות. בעוד שגופים רבים מעריכים בין כאלף לאלפיים הרוגים מתחילת הגל הנוכחי, קבוצות מחאה טוענות למעל עשרת אלפים הרוגים.

על פי בדיקה מקיפה של גוף התקשורת האופוזיציוני Iran International, לפחות 12,000 בני אדם נהרגו במה שמוגדר כגל ההרג הקטלני ביותר בתולדות איראן המודרנית. עיקר ההרג, כך נטען, התרחש במהלך שני לילות רצופים, 8 ו־9 בינואר, בהם כוחות הביטחון פעלו בעוצמה חריגה נגד מוקדי המחאה, ולאחר מכן מיהר המשטר להפיל את רשתות האינטרנט.

הערכת המספרים מבוססת על תהליך בדיקה רב־שלבי, שנשען על פי הטענות על מספר מקורות מגוונים, ביניהם: מקור המקורב למועצה העליונה לביטחון לאומי, שני מקורות מלשכת הנשיא, עדויות מגורמים בתוך משמרות המהפכה האסלאמיים בערים משהד, כרמאנשאה ואספהאן, וכן עדויות של עדי ראייה, בני משפחות של הרוגים, דיווחים מהשטח ונתונים שנאספו ממוסדות רפואיים.

לפי התחקיר, המשטר מיהר להטיל עלטה תקשורתית מוחלטת על איראן, ניתק את רשת האינטרנט והטלפוניה, לאחר הלילות במהלכם בוצע מירב ההרג.

מקורות מערביים עד כה העריכו את מספר המתים ב"אלפים נמוכים", כאשר רוב המסקנות מדברות על בין אלף לאלפיים, אך העלתה התקשורתית ושתיקת המשטר גרמה לקשיים משמעותיים באיסוף מידע מהימן מתוך איראן.

לטענת גורמי אופוזיציה, ככל שהזמן חולף ומידע נוסף מחלחל החוצה, מתברר כי ממדי הדיכוי וההרג חורגים משמעותית מכל הערכה שפורסמה עד כה.