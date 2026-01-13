כתב אישום הוגש נגד נהג מרחובות בגין גרימת מותה ברשלנות של שירן לוי ז"ל, אחותה של יוצרת התוכן שירלי לוי. לפי הפרקליטות – חציית רמזור אדום, פגיעה ברוכבת אופנוע ופציעת הולך רגל

פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (שלישי) כתב אישום לבית המשפט לתעבורה נגד אייל בן שמואל גולדנברג (56), תושב רחובות, המואשם בגרימת מותה ברשלנות של שירן לוי ז"ל, בת 18, אחותה של כוכבת הרשת ויוצרת התוכן שירלי לוי. התאונה הקטלנית אירעה בעיר בחודש ספטמבר האחרון.

על פי כתב האישום, מיוחסות לנאשם עבירות של גרימת מוות בנהיגה רשלנית ונהיגה בקלות ראש, לאחר שתאונת הדרכים שבה היה מעורב הסתיימה במותה של הרוכבת, בפציעתו של הולך רגל נוסף ובנזק לרכוש.

השתלשלות האירועים לפי כתב האישום

על פי הנטען, ב-9 בספטמבר 2025, בשעה 18:04 לערך, נסע גולדנברג ברכבו ברחוב הרצל ברחובות, מכיוון צפון לדרום. בהגיעו לצומת המרומזר עם הרחובות לבקוביץ ובנימין, עמד בנתיב הפנייה שמאלה כאשר הרמזור בכיוון נסיעתו הראה אור אדום.

במקביל, שירן לוי ז"ל התקרבה לצומת מהכיוון הנגדי, רכובה על אופנוע, ונסעה ישר כאשר הרמזור בכיוון נסיעתה היה ירוק. על פי כתב האישום, עם התחלפות הרמזור לירוק בנתיבים הממשיכים ישר, החל הנאשם בפנייה שמאלה – אף שהרמזור לפנייה שמאלה נותר אדום.

הפנייה חסמה את נתיב נסיעתה של לוי, והאופנוע פגע בחלקו הקדמי של הרכב. בעקבות הפגיעה הוטחה הרוכבת אל הכביש, ומותה נקבע במקום.

פציעת הולך רגל ונסיבות התאונה

עוד נטען כי האופנוע והרוכבת המשיכו בתנועתם לאחר ההתנגשות ופגעו בהולך רגל ששהה על המדרכה בסמוך לצומת. הולך הרגל פונה לקבלת טיפול רפואי כשהוא סובל משבר ברגלו הימנית, ונזקק לקיבוע בגבס ולתקופת החלמה.

עמדת המדינה והמשך ההליך המשפטי

לפי הנטען, הנאשם לא ציית לאור האדום ברמזור, לא הבחין בכניסתה של המנוחה לצומת, ולא פעל באופן שהיה בו כדי למנוע את התאונה הקטלנית. עם הגשת כתב האישום הודיעה המדינה כי תשקול לבקש עונש מאסר בפועל, ככל שגולדנברג יורשע בדין.

רישיון הנהיגה של הנאשם נפסל יום לאחר התאונה, והפסילה נותרה בתוקף גם בשלב זה.