הסופה משתוללת, הרוח מעיפה חפצים, והקור בחוץ מצדיק את החורף. אז לכבוד הסופה, הרכבנו עבורכם את עשרת שירי הסופה הטובים ביותר לחורף הקר

קר בחוץ. אין ספק. הסופה שהגיעה אלינו מסעירה את המדינה, גורמת גם להצפות ובעיות נוספות. אבל תמיד אפשר להחליט להסתכל על זה בצורה חיובית.

בין אם אתם בבית או במשרד המחומם, או שאתם קופאים בקור בחוץ כשאוטובוס מעיף עליכם שלולית גדולה – הכל יהיה טוב יותר עם מוזיקה איכותית.

אז לכבוד הסערה שמשבת את המדינה, הבאנו לכם פה את עשרת שירי הסופה והגשם הטובים ביותר בכל הזמנים. זה כמובן נתון לוויכוח, ואתם מוזמנים לשתף אותנו מה דעתכם על בחירות המערכת.

10 שירי הסופה הטובים ביותר בכל הזמנים

1. Guns N' Roses – November Rain

2. My Favorite Things – The Sound of Music

3. The Weather Girls – It's Raining Men

4. Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart – Here Comes The Rain Again

5. a-ha – Crying in the Rain

6. Madonna – Rain

7. מאיר בנאי – גשם

8. Gazebo – I Like Chopin

9. The Beatles – Rain

10. מיקי גבריאלוב – זה היה סיפור של חורף

אז אלה בחירות שירי הסופה, החורף והגשם של מערכת סרוגים.

מה דעתכם? איזה שיר על זמני פספסנו? איזה שיר בכלל לא היה צריך להיכנס לרשימה? והאם בכלל היינו צריכים לעשות שירים על חום ושמש? ספרו לנו מה דעתכם.