אחרי שנים עם בלונד פלטינה לטובת “מרשעת”, אריאנה גרנדה חזרה לשיער החום בטקס גלובוס הזהב – והרשת התרגשה. למרות המועמדויות הרבות, הרגע שגנב את ההצגה היה הלוק והתגובות של המעריצים

אחרי כמעט ארבע שנים שבהן התרגלנו לראות אותה בלונד פלטינה לטובת הצילומים לסרט "מרשעת", אריאנה גרנדה החזירה השבוע את הלוק שמזוהה איתה יותר מכול – שיער חום. שינוי קטן לכאורה, אבל כזה שמיד משך תשומת לב.

אתמול (שני), כשהגיעה לטקס פרס גלובוס הזהב, הרשת כמעט התפוצצה מהתרגשות. "היא חזרה לעצמה", "ככה היא נראית הכי טוב", ו"סוף-סוף אריאנה הישנה" – היו רק חלק מהתגובות. עבור המעריצים, זה לא היה רק שינוי אסתטי, אלא סגירת מעגל ותחילתו של פרק חדש.

קצת על טקס גלובוס הזהב

טקס פרסי גלובוס הזהב נערך מדי שנה בארצות הברית ומוענק על ידי איגוד העיתונאים הזרים בהוליווד. הוא נחשב לאחד האירועים המרכזיים של "עונת הפרסים", ומשמש לא פעם כברומטר מוקדם לקראת האוסקר, עם קטגוריות נפרדות לקולנוע ולטלוויזיה ולחלוקה ייחודית בין דרמה לקומדיה/מוזיקל.

ומה עם "מרשעת"?

בטקס גלובוס הזהב 2026 היה הסרט "מרשעת: חלק 2" מועמד לחמישה פרסים שונים, אך לא זכה באף פסלון. הוא התמודד בקטגוריות קולנוע מרכזיות מול זוכות חזקות כמו "קרב רודף קרב" ו"תבגרות", ולמרות הבאזז – יצא מהערב בידיים ריקות. נקודת האור היחידה הייתה מועמדות לשחקנית המשנה עבור סינתיה אריבו, אך גם היא לא הסתיימה בזכייה.

ובכל זאת, נדמה שהרגע שכולם ידברו עליו מהטקס הזה לא יהיה רשימת הזוכים – אלא החזרה של אריאנה לעצמה, לפחות בכל מה שקשור לשיער.