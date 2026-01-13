השחקן המפורסם העביר הרצאה שטען שהייתה טובה, אך הערה שספג בסוף מאחד המשתתפים בקהל הרסה לו את כל האירוע: "אתם לא מבינים כמה זה מעצבן אותי"

השחקן ידין גלמן, שהשתתף כלוחם ב-7 באוקטובר ונפצע קשה מאוד, הוא גם משמש כמרצה ומשתף את סיפורו האישי בהרצאות שהוא מעביר ברחבי הארץ.

היום (שלישי) העביר גלמן הרצאה שטען שהייתה טובה, אך הערה שספג בסוף מאחד המשתתפים בקהל הרסה לו את כל האירוע. "הייתה לי הרצאה מעולה. ובסוף דיברתי על השסע בעם וכל מה שקורה, ומה החובה שלנו לתקן את הדבר הזה. ואז הוא אומר, איזה מישהו מהקהל: 'זה בגלל השמאלנים האלה'", שיתף גלמן.

השחקן המפורסם הודה כי כל מטרת ההרצאה הייתה להבהיר דווקא כי אין שום קשר לשמאל או ימין, ושיש קיצונים בכל הצדדים. "אמרתי לו 'תקשיב, הסברתי למה בעיניי קודם כל הוא לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלי'. אמרתי לו שבעיניי זה גם שמאל, גם ימין, בסוף יש לך אנשים שמסיתים משני הצדדים – גם פוליטיקה, גם חדשות, הכל. וצריך להיות האנשים באמצע, שאנחנו יורקים את הדם בשטח, זה מה שחשוב".

בתגובה לכך, אותו משתתף מהקהל הגיב לו בעוקצנות: "הסברתי לו שאני בן אדם שאתה לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלו, איבדתי בשביל המדינה שלי, נפצעתי בשביל המדינה, הכל – אני מסיים את זה והוא אומר: 'טוב, בגלל שאתה אשכנזי'. אתם לא מבינים כמה זה מעצבן אותי."

התגובה הזו הרגיזה את גלמן מכיוון שלדברי אותו משתתף, המוצא שלו או העדה שלו – היא מה שמוביל אותו להתנהג כך. לא האופי שלו, האישיות המיוחדת שלו וההקרבה שלו למען המדינה, אלא אך ורק המוצא שלו. תכונה שהוא אינו יכול לשלוט בה. מה שגרם לגלמן לצלם את הסרטון ולשתף את החוויה המשפילה הזו בחשבון האינסטגרם שלו.