אחרי חודשים של שתיקה רועמת בקשר לאנטישמיות הגואה בימין האמריקאי, טראמפ יוצא למתקפה ותופס צד עם ישראל

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, קיים ראיון מיוחד למגזין הניו יורקר, שחלק נכבד ממנו עסק באנטישמיות הגואה, בדגש על זרמים קיצוניים בימין האמריקאי.

הנשיא טראמפ הנחית מכה קשה על הפלגים האנטי-ישראלים במפלגה הרפובליקנית. בראיון מיוחד הנשיא התנער מהם מכל וכל, והודיע כי "אין להם מה לחפש פה".

בראיון נשאל טראמפ על תופעת האנטישמיות, הנשיא הסביר בגאווה: " אני חושב שאני האדם הכי נגד אנטישמיות שהיה פה (בבית הלבן) אי פעם. הבת שלי התגיירה, אני אוהב אותה ואני אוהב יהודים" הצהיר טראמפ.

כאשר נשאל בקשר לגילוי אנטישמיות מצד פלגים סוררים בימין האמריקאי תקף טראמפ: " אני לא מקבל את זה, אין להם מה לחפש אצלנו, זה לא חלק מהמפלגה שלי".

טראמפ אף הגדיל ואמר "אני חושב שצריך לגנות את זה, לגנות אותם, זה מה שאני עושה" במה שרבים מסמנים כעקיצה לדמויות ימין אמריקאיות ובמפלגה הרפובליקנית עצמה, שעד כה שמרו על שתיקה יחסית בנושא, ואף חלקם פלרטטו איתו.

בנוסף, הסביר טראמפ כי גם שנאת ישראל לא מקובלת עליו: " אנחנו לא מקבלים את זה כאן" התחייב טראמפ.

מדובר בשורה של אמירות נחרצות ביותר מצד הנשיא, לאחר שבחודשים האחרונים בעבע זרם אנטישמי משמעותי בימין האמריקאי, וטראמפ לקח כעת צד נגדו.