שלוש שנים אחרי השיר האחרון שלו, ושבע שנים אחרי האלבום האחרון, דודי בר דוד יוצר עם סינגל בשם "הארץ המובטחת", לקראת אלבום חדש שייצא בחודש הבא

דודי בר דוד, זמר-יוצר, מלחין ומפיק מוזיקלי, חוזר אל המיקרופון אחרי שנים של כתיבה והלחנה לאמנים מובילים כמו ריטה, עומר אדם, מירי מסיקה ואמיר דדון. אלבומו האחרון יצא ב-2019, אך מאז הוא בחר לעצור ולהקדיש את עצמו ליצירה אישית יותר. בשלוש השנים האחרונות התכנס דודי לעבודה על אלבום חדש, שצפוי לצאת בפברואר הקרוב.

צפו בקליפ של "הארץ המובטחת":

על הסינגל

השיר הראשון שמתפרסם מתוך האלבום החדש נקרא "הארץ המובטחת". מילים ולחן של בר-דוד עצמו. השיר עוסק בחיפוש אחר זהות, שורשים ומהות – סיפורו של דור ההורים המהגרים משנות ה-70, שרצו להשתלב במדינה ובתרבות החדשה מבלי לוותר על העבר, ולצידו הדור השני שממשיך לשאול: מה אני יותר? מי אני באמת? ואיך מחברים את הכול יחד.

"אני בן בכור שהוא גם אבא לבן בכור, ילד מרצה שהפך להורה שגם הוא, לא פעם, מרצה", מספר בר דוד. "כמו אבא שלי גם אני בן אדם. 'הארץ המובטחת' הוא שיר נסיעה בו אני גם האב וגם הבן. נפגש, נבהל ושואל. עוד לא מצאתי את 'הארץ המובטחת' שבתוכי אבל אני ממשיך עוד לחפש."

הקליפ שמלווה את השיר נשמר באופן אינטימי ומשפחתי: דודי הזמין את אביו ואת בנו לטיול משותף, שלושה גברים משלושה דורות שמנסים לפענח משהו על אבות מהגרים ועל ילדים שממשיכים את הדרך. אשתו דניאלה ביימה את הקליפ, ובן פלחוב – חבר קרוב – צילם וערך.

האלבום שבדרך

כאמור השיר הוא רק טעימה מתוך אלבום שלם שבדרך. האלבום צפוי לצאת בחודש הבא, במהלך פברואר 2026. אז האם זהו הקאמבק של דודי בר דוד לפלייליסטים? על פי הטעימה מהשיר החדש, שממשיכה את הקו המוזיקלי שלו ממקום חדש – אפשר להיות אופטימיים.