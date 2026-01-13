היום ברק מעריך שבנט הוא זה שיזכה בבחירות, אך האינטרנט זוכר זמנים אחרים לגמרי. חזרנו לעימות החזיתי בטוויטר, בו כינה בנט את ברק "הצייצן הלאומי", הזכיר לו את הפקרת מדחת יוסף ועקץ: "תמשיך לצייץ, נמשיך להנהיג"

ברקע ההערכה שהשמיע היום (שלישי) ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק שלפיה נפתלי בנט צפוי להיות ראש הממשלה הבא, חוזרים גם העימותים הפומביים החריפים מהעבר בין השניים .בעבר, לאחר שברק מתח ביקורת על מדיניות ממשלת בנט–לפיד בסוגיות החוץ, השיב לו בנט בפומבי ובחריפות.

באחת מאותן התנגשויות זכורות, תקף ברק את מדיניות החוץ של ישראל והשווה בציוץ בטוויטר בין תמונת נתניהו ופוטין לתמונת אסד ופוטין. ברק כתב אז בלעג: "הים אותו הים ופוטין אותו הפוטין, אלה יחסי החוץ שלנו שנחלו כישלון חרוץ. להחליף את שר החוץ, ואת מי שמינה אותו".

בנט לא נותר חייב ובחר להשיב במתקפה אישית מפורטת, אותה פתח בכינוי המזלזל: "שלום לאהוד ברק הצייצן הלאומי".

בתגובה שפרסם אז בנט, הוא מנה שורה של כשלים המיוחסים לכהונתו של ברק, וכתב: "ממתי מפגש של רה״מ ישראלי עם מנהיג רוסיה אמור איכשהו למנוע פגישה דומה עם נשיא סוריה? האינטרסים שלנו אינם זהים". בנט המשיך והזכיר לברק נשכחות כואבות: "רצית למסור לאסד את הגולן כולו. טוב שנכשלת".

הביקורת של בנט לא נעצרה שם. הוא לעג לכושר השיפוט של ברק ("קבעת שאסד ייפול תוך 3 שבועות"), והטיח בו האשמות קשות בנושאים ביטחוניים רגישים: "הפקרת את הלוחם מדחת יוסף ז״ל" ו-"הותרת מדינה בלהבות". את הפוסט החריף חתם בנט במשפט שנראה היום אירוני במיוחד לאור התחזית הנוכחית של ברק: "תמשיך לצייץ, נמשיך להנהיג".

אך העימותים לא נותרו רק בגזרת העקיצות בטוויטר, אלא גלשו גם למחלוקות מהותיות סביב סוגיית הגרעין האיראני והיחסים עם ארה"ב. ברק, במאמר שפרסם ב"ידיעות אחרונות", תקף את מדיניות ממשלת בנט-לפיד וכתב כי "רהב חלול איננו הדרך הנכונה. זו איננה מדיניות, אלא מתכון להיחלשות ישראל ולצמצום יכולת ההרתעה". הוא אף טען כי הפעולות של הממשלה נתפסות בעולם כ"ג'סטות חלולות שמשקפות מבוכה".

גם במקרה הזה, בסביבתו של בנט לא נותרו חייבים ושיגרו עקיצה ארסית כלפי ראש הממשלה לשעבר, כשהם מאשימים אותו בכניעות לאמריקאים: "יש בכירים לשעבר שצריכים להיגמל מהנטייה לאמץ אוטומטית את עמדת הממשל האמריקני, ולשמש כדוברים שלו", נמסר אז מסביבת בנט, בביקורת על כך שברק לא מיישר קו עם המאמץ הישראלי להשפיע על המערב בווינה