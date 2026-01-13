המחאות באיראן נמשכות ומסלימות, ומדינות המערב קוראות לאזרחים ודיפלומטים לברוח מהמדינה

מספר מדינות מערביות הודיעו על צמצום נוכחות באיראן, בנוסף לקריאה נחרצת לאזרחיהם לעזוב את המדינה לאלתר. המהלך מזכיר לרבים את ההכנות לתקיפה האמריקאית הקודמת באיראן.

ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע מיוחדת לאזרחים אמריקאים באיראן, או מחזיקי אזרחות כפולה.

על פי מחלקת המדינה האמריקנית "אזרחי ארה"ב צריכים לעשות ככל יכולתם לעזוב את איראן בטווח הזמן המיידי" פורסם על ידי "השגרירות הדיגטילית" של ארה"ב בטהראן.

בנוסף הזהירו "לבעלי אזרחות כפולה יש לעזוב את המדינה בשימוש בדרכון איראני, הצגת דרכון אמריקאי מסכנת את ביטחונכם".

צרפת, שעדיין מחזיקה שגרירות פיזית בטהראן הודיעה על צמצום נוכחות במתקן השגרירות, ושלחה רבים מאנשי הצוות אל מחוץ לאיראן.

על פי דיווחים, מדינות נוספות בעלות נציגויות באיראן מבצעות גם הן מהלכים דומים מאחורי הקלעים.