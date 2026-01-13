אהוד ברק מעריך כי איחוד בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט יוביל לניצחון בבחירות, וטוען כי במצב הפוליטי הנוכחי בנט הוא המועמד הסביר לראשות הממשלה, לצד ביקורת חריפה על התנהלותו המדינית והביטחונית של ראש הממשלה נתניהו

בראיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103 fm הבוקר (שלישי) רא״ל (מיל׳) אהוד ברק העריך כי איחוד בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט עשוי להוביל לניצחון בבחירות הקרובות, ואף ציין כי במצב הפוליטי הנוכחי בנט הוא המועמד הסביר לראשות הממשלה.

ברק קרא לשניים להתאחד בהקדם ואמר: "אני חושב שצריך להיות איחודים מסוימים. הכי מתאים להתאחד בשבועות הקרובים תחת בנט. בנט ואיזנקוט צריכים להקים מערך של שתי מפלגות שבאות עם פתק אחד".

לדבריו, "ברגע שהם יהיו עם פתק אחד הם יהיו המפלגה הכי גדולה, ולדבר הזה יש השפעה".

ברק הוסיף כי השילוב בין השניים יוצר יתרון אלקטורלי ברור: "יש ביניהם אחד שהיה ראש ממשלה ואחד שמוערך על ידי הציבור״, והדגיש: ״במצב הנוכחי סביר שבנט יהיה ראש ממשלה".

עוד ציין כי לאיחוד כזה תהיה השפעה גם מחוץ לישראל ואמר: "יש המון ערך לזה שהם יתאחדו. זה משפיע על הבוחרים בארץ, וזה משפיע גם על טראמפ עצמו".

לדבריו, שינוי כזה במפה הפוליטית עשוי להניע תהליך רחב יותר, ובסיכום אמר: "ברגע שהעם יבין את חומרת המצב, הוא יקום ויפיל את השלטון".