בראיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103 fm הבוקר (שלישי) רא״ל (מיל׳) אהוד ברק העריך כי איחוד בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט עשוי להוביל לניצחון בבחירות הקרובות, ואף ציין כי במצב הפוליטי הנוכחי בנט הוא המועמד הסביר לראשות הממשלה.
ברק קרא לשניים להתאחד בהקדם ואמר: "אני חושב שצריך להיות איחודים מסוימים. הכי מתאים להתאחד בשבועות הקרובים תחת בנט. בנט ואיזנקוט צריכים להקים מערך של שתי מפלגות שבאות עם פתק אחד".
לדבריו, "ברגע שהם יהיו עם פתק אחד הם יהיו המפלגה הכי גדולה, ולדבר הזה יש השפעה".
ברק הוסיף כי השילוב בין השניים יוצר יתרון אלקטורלי ברור: "יש ביניהם אחד שהיה ראש ממשלה ואחד שמוערך על ידי הציבור״, והדגיש: ״במצב הנוכחי סביר שבנט יהיה ראש ממשלה".
עוד ציין כי לאיחוד כזה תהיה השפעה גם מחוץ לישראל ואמר: "יש המון ערך לזה שהם יתאחדו. זה משפיע על הבוחרים בארץ, וזה משפיע גם על טראמפ עצמו".
לדבריו, שינוי כזה במפה הפוליטית עשוי להניע תהליך רחב יותר, ובסיכום אמר: "ברגע שהעם יבין את חומרת המצב, הוא יקום ויפיל את השלטון".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
א
אהוד ברק הרקוב הפועל נגד המדינה הוזה שבנט, הבוגד הנוכל יהיה ראש הממשלה.. בנט שעם האחים המוסלמים והמשותפת כרשת הגנה הקים את ממשלתו, ואיתם ולמענם הרס לחלוטין את ביטחון...
אהוד ברק הרקוב הפועל נגד המדינה הוזה שבנט, הבוגד הנוכל יהיה ראש הממשלה.. בנט שעם האחים המוסלמים והמשותפת כרשת הגנה הקים את ממשלתו, ואיתם ולמענם הרס לחלוטין את ביטחון המדינה ומתכוון להקים איתם שוב ואיתם מתכוון להקים גם את ממשלתו הבאה - ולסופה של המדינה!!המשך 11:54 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
משקלו הסגולי של ברק בציבוריות הישראלית------------------------------011:53 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
עכשיו אין לי ספק שנתניהו יביס אותנו שוב. כל התחזיות שלך הפוכות מהמציאות. עדיף שתשב בשקט.11:52 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
אהוד ברק האנטי ציוני הפסיכופט והפדופיל שמסית את העולם נגד ישראל כשהוא מאשים אותה בפשעי מלחמה - "מעריך" שהשמאל המרוסק לחלוטין שהביא על המדינה את הטבח והמלחמה בשבע...
אהוד ברק האנטי ציוני הפסיכופט והפדופיל שמסית את העולם נגד ישראל כשהוא מאשים אותה בפשעי מלחמה - "מעריך" שהשמאל המרוסק לחלוטין שהביא על המדינה את הטבח והמלחמה בשבע חזיתות שמהם נתניהו הציל אותנו בהישגי על - שבנט, הבו ג ד הנוכל יהיה ראש הממשלה!!המשך 11:52 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר